Как будут застраивать Кропоткинский жилмассив: детский сад вместо двора и высотки под окнами

В Новосибирске решили обновить проект планировки Кропоткинского жилмассива, чтобы там появились высотки и детские сады. Всё бы ничего, но один из садиков хотят построить вместо благоустроенного двора, причем в двух шагах уже работает детский сад. Также новый проект предполагает новостройки в частном секторе и под окнами девятиэтажки. Все эти вопросы мэрия Новосибирска вынесла на общественное обсуждение на сайте «Электронная демократия НСО». Координатор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев описал больные вопросы планируемой застройки Кропоткинского жилмассива и объяснил, как принять участие в обсуждении проекта. Публикуем его рассказ от первого лица.
Мэрия предлагает построить на месте благоустроенного двора на улице Кропоткина детский сад.
С 7 апреля по 14 апреля 2022 года на сайте «Электронная демократия НСО» пройдут общественные обсуждения по новому проекту планировки Кропоткинского жилмассива.
Что нового?
Вот несколько отличий предложенного проекта от действующего:
1. Во дворе жилого дома Кропоткина, 128 предложено разместить детский сад вместо озелененной территории ограниченного пользования.
Сейчас на этом месте сформирован участок
2. Высотная застройка у дома Кропоткина, 128/3, на пустыре между жилым домом, Ипподромской магистралью и Транссибом, общей площадью 0,67 га. В действующем проекте это была зона малоэтажной застройки без жилья. Сейчас предложено заменить на многоэтажную. В правилах застройки Новосибирска здесь установлено ограничение — до 9 этажей без жилья.
3. На месте частного сектора на улице Брестская горка предполагается строительство жилого комплекса и детского сада. Ранее здесь предполагалось высотное строительство без жилья. Детский сад — это хорошо, но кто будет выкупать этот частный сектор? Сегодня работающих механизмов у мэрии нет. Возможен сценарий, когда застройщик просто воткнет высотку, а на месте детского сада так и останутся никому не нужные индивидуальные дома.
Общественные обсуждения пройдут на сайте электронной демократии с 7 апреля по 14 апреля 2022 года.
Как принять участие?
1. Переходим по ссылке.
2. Жмем «Войти». Заходим через «Госуслуги».
3. Жмем вкладку «Предложения и замечания».
4. «Написать».
5. Прожимаем галки. Если требует документы прикрепить, то можно прикрепить пустой файл с комментарием «Прописки достаточно».
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