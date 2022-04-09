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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Как будут застраивать Кропоткинский жилмассив: детский сад вместо двора и высотки под окнами

Общественник Михаил Рязанцев — о больных вопросах нового проекта планировки крупного жилмассива

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На месте благоустроенного двора на улице Кропоткина мэрия хочет построить детский сад

На месте благоустроенного двора на улице Кропоткина мэрия хочет построить детский сад

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В Новосибирске решили обновить проект планировки Кропоткинского жилмассива, чтобы там появились высотки и детские сады. Всё бы ничего, но один из садиков хотят построить вместо благоустроенного двора, причем в двух шагах уже работает детский сад. Также новый проект предполагает новостройки в частном секторе и под окнами девятиэтажки. Все эти вопросы мэрия Новосибирска вынесла на общественное обсуждение на сайте «Электронная демократия НСО». Координатор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев описал больные вопросы планируемой застройки Кропоткинского жилмассива и объяснил, как принять участие в обсуждении проекта. Публикуем его рассказ от первого лица.

Мэрия предлагает построить на месте благоустроенного двора на улице Кропоткина детский сад.

С 7 апреля по 14 апреля 2022 года на сайте «Электронная демократия НСО» пройдут общественные обсуждения по новому проекту планировки Кропоткинского жилмассива.

Что нового?


Вот несколько отличий предложенного проекта от действующего:

1. Во дворе жилого дома Кропоткина, 128 предложено разместить детский сад вместо озелененной территории ограниченного пользования.

Сейчас на этом месте сформирован участок 54:35:033035:50 с назначением «Территория общего пользования». Он не относится к придомовой территории жилого дома, однако на нём расположены все элементы благоустройства: проезды к домам, спортивная и детская площадки, стоянка для автомобилей, мусорные баки, озеленение. Скорее всего, даже строительство социального объекта вызовет возмущение жителей. Куда переносить благоустройство? И зачем вообще новый детский сад в микрорайоне, где не планируется строительство нового жилья в радиусе 500 метров?

Интересно, что рядом с планируемым детским садом уже работает детский сад <nobr class="_">№ 460</nobr> — двухэтажное здание справа на фото

Интересно, что рядом с планируемым детским садом уже работает детский сад № 460 — двухэтажное здание справа на фото

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Формально участок не относится к придомовой территории жилого дома, однако на нём расположены проезды к домам, спортивная и детская площадки, стоянка для автомобилей, мусорные баки, озеленение

Формально участок не относится к придомовой территории жилого дома, однако на нём расположены проезды к домам, спортивная и детская площадки, стоянка для автомобилей, мусорные баки, озеленение

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2. Высотная застройка у дома Кропоткина, 128/3, на пустыре между жилым домом, Ипподромской магистралью и Транссибом, общей площадью 0,67 га. В действующем проекте это была зона малоэтажной застройки без жилья. Сейчас предложено заменить на многоэтажную. В правилах застройки Новосибирска здесь установлено ограничение — до 9 этажей без жилья.

Если проект примут, под окнами дома на Кропоткина, 128/3 сможет вырасти еще один дом до 9 этажей

Если проект примут, под окнами дома на Кропоткина, 128/3 сможет вырасти еще один дом до 9 этажей

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3. На месте частного сектора на улице Брестская горка предполагается строительство жилого комплекса и детского сада. Ранее здесь предполагалось высотное строительство без жилья. Детский сад — это хорошо, но кто будет выкупать этот частный сектор? Сегодня работающих механизмов у мэрии нет. Возможен сценарий, когда застройщик просто воткнет высотку, а на месте детского сада так и останутся никому не нужные индивидуальные дома.

Предлагается разрешить застройку частного сектора высотками, но хватит ли сил у мэрии выкупать дома под детский сад — большой вопрос

Предлагается разрешить застройку частного сектора высотками, но хватит ли сил у мэрии выкупать дома под детский сад — большой вопрос

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Общественные обсуждения пройдут на сайте электронной демократии с 7 апреля по 14 апреля 2022 года.

Как принять участие?


1. Переходим по ссылке.

2. Жмем «Войти». Заходим через «Госуслуги».

3. Жмем вкладку «Предложения и замечания».

4. «Написать».

5. Прожимаем галки. Если требует документы прикрепить, то можно прикрепить пустой файл с комментарием «Прописки достаточно».

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