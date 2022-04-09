Как будут застраивать Кропоткинский жилмассив: детский сад вместо двора и высотки под окнами

Мэрия предлагает построить на месте благоустроенного двора на улице Кропоткина детский сад.



С 7 апреля по 14 апреля 2022 года на сайте «Электронная демократия НСО» пройдут общественные обсуждения по новому проекту планировки Кропоткинского жилмассива.



Что нового?

Вот несколько отличий предложенного проекта от действующего:



1. Во дворе жилого дома Кропоткина, 128 предложено разместить детский сад вместо озелененной территории ограниченного пользования.

