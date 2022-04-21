Стихийный митинг на Кропоткина: рабочие с лопатами пришли во двор дома — их встретили разгневанные жильцы

Несмотря на утро буднего дня, в одном из дворов на улице Кропоткина собрались несколько десятков жильцов, причем не только старики и молодые мамы с колясками, но и явно работающие люди. Все, кто смог, отпросился с работы и вернулся домой. Людей испугала необычная активность во дворе — неизвестные рабочие с лопатами рано утром появились здесь и начали копать сразу в нескольких местах.

Опрятно одетый молодой человек пытается угомонить толпу, пока за его спиной мнутся рабочие с пустыми руками. Их лопаты лежат в одной из ям с другой стороны внутриквартального проезда от детской площадки. Продолжать копать (неважно, согласованы работы или нет) они, кажется, побаиваются.

