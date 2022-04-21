Стихийный митинг на Кропоткина: рабочие с лопатами пришли во двор дома — их встретили разгневанные жильцы

Стихийная акция против точечной застройки прошла сегодня, 20 апреля, во дворе дома
Народный сход
— У нас тут в девяностые патрули ходили круглосуточно! Телефонов не было, мы бегали, оповещали [соседей]! Здесь стояли машины с плитами и сваями, чтобы дом строить. Мы уже наш двор отстаивали, мы лежали на дорогах, перекрывая эти дороги, и вот сейчас на него [наш двор] опять появились желающие!.. — активно жестикулирует пенсионерка Галина Витальевна, как будто вправду вышла на митинг. Ее поддерживают соседи.
Несмотря на утро буднего дня, в одном из дворов на улице Кропоткина собрались несколько десятков жильцов, причем не только старики и молодые мамы с колясками, но и явно работающие люди. Все, кто смог, отпросился с работы и вернулся домой. Людей испугала необычная активность во дворе — неизвестные рабочие с лопатами рано утром появились здесь и начали копать сразу в нескольких местах.
Опрятно одетый молодой человек пытается угомонить толпу, пока за его спиной мнутся рабочие с пустыми руками. Их лопаты лежат в одной из ям с другой стороны внутриквартального проезда от детской площадки. Продолжать копать (неважно, согласованы работы или нет) они, кажется, побаиваются.
— Семь лет назад лично вот это дерево [сажал], — показывает на молодую сосенку местный житель Алексей Чуб. Он старший по одному из подъездов многоэтажки. — Его сломали, оно самое маленькое было, я его подвязал. И вот оно сейчас набирает силы.
Теперь о деревце снова придется заботиться людям. У самых его корней — свежая и достаточно глубокая яма. В земле видны корни. Но больше, чем зеленые насаждения, Алексея волнует детский городок, по периметру которого высажены сосны.
— Никакого ограждения, никакого предупреждения, яма, и всё. У нас в двух метрах буквально детская площадка, любой ребенок может сюда упасть и получить травму. Начали вести работы без оповещения и с явными нарушениями.
Кто вскопал двор
По словам жильцов, рабочие не смогли сами объяснить им, что они делают, зачем и по чьему разрешению. Бросили инструмент и уехали, а вернулись только с прорабом. Именно он сейчас обещает бунтующим, что ямы вот-вот огородят.
Молодой человек представился Александром Фасеевым, представителем производителя работ ИП Гусейнов и демонстрирует план работ.
— Работы ведутся по замене устаревшей, старой, которая скоро выйдет из строя, кабельной линии от 833-й до 834-й подстанции. Это инвестиционная программа Региональных электрических сетей по замене старых кабельных линий, — объясняет он скорее разгневанным жильцам, чем НГС. — Прокладываем новую взамен старых, чтобы была цепочка между подстанциями, и эти дома [128-й и соседние] оставались со светом и дальше.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирске на сегодняшний день зарегистрированы три индивидуальных предпринимателя по фамилии Гусейнов, способных выполнять строительные и электромонтажные работы. Контактный телефон указан лишь у одного из них, однако номер использует другое лицо.
По словам молодого человека, копать в огороженном месте рабочие не могут, но к дому уже подъезжает машина, груженая сетками и столбами, при помощи которых перекроют доступ к опасным местам.
Жильцы 128-го дома и присоединившиеся к ним соседи из ближайших панелек не верят: их смущает даже то, что разрешение на проведение работ действует с сентября минувшего года по май 2022-го, а копать землю начали только сейчас.
Те же и полиция
Во дворе появляются новые действующие лица: экипаж патрульно-постовой службы.
— Непонятные граждане непонятной национальности с восьми часов утра начали рыть, — объясняет вызвавшая правоохранителей местная жительница Татьяна Пыленкова. — Документов нет, «нам сказали: надо здесь рыть». Я позвонила в полицию — подъехала «Газель», граждан погрузили в нее и увезли. Лопаты оставили — и больше никакой информации, пока не приехал их прораб.
Женщина уже написала жалобу на рабочих, на очереди — заявление, причем коллективное.
— Сейчас всем домом, всеми жильцами и соседними дворами будем писать заявление вот на этот произвол. Расходиться не планируем, до постановления прокуратуры никаких работ не должно производиться… — настаивает женщина.
Жильцы 128-го дома собираются возле патрульного автомобиля, чтобы оставить свою подпись. В качестве импровизированного стола люди используют капот машины.
Прораб тоже собирается писать заявление из-за того, что его рабочим не дают работать.
— Проводится проверка, — лаконично прокомментировала ситуацию пресс-служба регионального главка полиции ближе к вечеру.
Двор преткновения
Понять протестные настроения жильцов 128-го дома несложно. Даже если подрядчики РЭС действительно работают для их же блага, у людей есть веские причины опасаться за свой просторный, благоустроенный двор.
На публичной кадастровой карте участок земли, который люди называют своим двором, имеет назначение «Территория общего пользования». Иными словами, сколько бы сил ни вкладывали люди в это место, оно принадлежит муниципалитету. И как раз сейчас в мэрии решают его судьбу.
С 7 по 14 апреля на сайте «Электронная демократия НСО» проходили общественные обсуждения нового проекта планировки Кропоткинского жилмассива. Среди возможных изменений как раз значится стройка во дворе 128-го дома: здесь планируют возвести детский сад на 200 мест, несмотря на то, что буквально в двух шагах уже есть один,
— На сегодняшний день проведено оповещение, проведены общественные слушания, — рассказывает о сложном статусе двора местный житель Андрей Хлыстов. — 25-го должно быть подведение итогов. В разделе [обсуждения проекта] сейчас, по-моему, 151 мнение, 10% за [внесение изменений в проект планировки] без аргументов и 90% против с аргументами. Мы не совсем понимаем, зачем нужно строительство нового садика к садику, у которого будет численность [мест] увеличена.
Жильцы опасаются, что какими бы ни были результаты обсуждений на «Электронной демократии», итоговое решение может оказаться не в пользу двора. И с тревогой ждут понедельника, 25 апреля.
НГС направил запрос в АО РЭС (компанию, обеспечивающую передачу и распределение электрической энергии. — Прим. ред.), чтобы выяснить, действительно ли они являются заказчиком работ на улице Кропоткина и какова их цель.
В начале апреля о возможных стройках на Кропоткинском жилмассиве писал колумнист НГС, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.