«Галерея Новосибирск» ввела ряд запретов для доставщиков еды — теперь им нельзя пользоваться лифтами

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввели правила для курьеров. Им запрещают пользоваться лифтами, сидеть за столами фуд-корта, находиться в грязной и неопрятной одежде. У сотрудников доставки также потребовали оставлять самокаты и велосипеды в строго отведенных для этого местах. В случае несоблюдения правил курьерам угрожают запретом на посещение ТРЦ.



Объявление с новыми правилами на входе в торговый центр на прошлой неделе получил читатель НГС, который работает курьером. Он прислал фотографию со списком правил в редакцию.