«Галерея Новосибирск» ввела ряд запретов для доставщиков еды — теперь им нельзя пользоваться лифтами
Также ограничения касаются внешнего вида и нахождения на фуд-корте
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» ввели правила для курьеров. Им запрещают пользоваться лифтами, сидеть за столами фуд-корта, находиться в грязной и неопрятной одежде. У сотрудников доставки также потребовали оставлять самокаты и велосипеды в строго отведенных для этого местах. В случае несоблюдения правил курьерам угрожают запретом на посещение ТРЦ.
Объявление с новыми правилами на входе в торговый центр на прошлой неделе получил читатель НГС, который работает курьером. Он прислал фотографию со списком правил в редакцию.
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» по запросу журналиста НГС рассказали, что правила нацелены на заботу о комфорте посетителей.
— При формировании правил была проведена большая аналитическая работа (обработаны опросы и отзывы посетителей, произведен анализ потоков, проанализирована загруженность зон посадки фуд-корта и прочие аналитические данные), на основе которой были выработаны положения правил для курьеров службы доставки, — объяснили в пресс-службе «Галереи».
Как считают владельцы ТРЦ «Галерея Новосибирск», курьеры не должны пользоваться лифтами, так как приоритет в них отдается посетителям с детьми, детскими колясками и маломобильным группам населения. Также эскалаторов в здании больше, и расположены они удобнее, считают в пресс-службе ТРЦ.
— Зоны посадки на фуд-корте предназначены для посетителей ресторанов и кафе. В целях ожидания оформленных заказов сотрудникам службы доставки рекомендовано находиться в зоне выдачи, не занимая мест, предназначенных для посетителей фуд-корта ТРЦ, — пояснили в пресс-службе ТРЦ.
Для самокатов и велосипедов перед входом в ТРЦ оборудована парковка, объяснили в «Галерее». Ставить средства передвижения там безопаснее.
Сервис «Самокат» сократил зону доставки в разных районах Новосибирска — читатели сообщили НГС, что больше не могут заказать продукты по своему адресу, как делали это раньше.