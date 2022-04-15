«Больше к вам не доставляем»: «Самокат» сократил радиус доставки в разных районах Новосибирска

Сервис «Самокат» сократил зону доставки в разных районах Новосибирска — читатели сообщили НГС, что больше не могут заказать продукты по своему адресу, как делали это раньше.

Например, доставка перестала осуществляться по адресу Авиастроителей, 1 в Дзержинском районе или на Северный проезд в Кировском районе.

Эту информацию журналисту НГС подтвердили в пресс-службе «Самоката». В компании ответили, что оптимизируют работу в новых условиях, поэтому уменьшают радиус доставки в некоторых районах. Доставка частично сокращена в Ленинском, Советском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Кировском районах.