«Больше к вам не доставляем»: «Самокат» сократил радиус доставки в разных районах Новосибирска
При этом, уверяют в компании, количество дарксторов практически не сократится
Сервис «Самокат» сократил зону доставки в разных районах Новосибирска — читатели сообщили НГС, что больше не могут заказать продукты по своему адресу, как делали это раньше.
Например, доставка перестала осуществляться по адресу Авиастроителей, 1 в Дзержинском районе или на Северный проезд в Кировском районе.
Эту информацию журналисту НГС подтвердили в пресс-службе «Самоката». В компании ответили, что оптимизируют работу в новых условиях, поэтому уменьшают радиус доставки в некоторых районах. Доставка частично сокращена в Ленинском, Советском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Кировском районах.
— Речь идет о небольших локациях внутри районов, из которых поступало недостаточное количество заказов. Некоторые районы распределены между другими дарксторами (от англ. dark store — «темный магазин», специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. — Прим. ред.). При этом в тех районах, в которых сервис пользуется большей популярностью, мы даже сохранили автодоставку на отдаленные адреса, — уточнили в пресс-службе.
При этом, добавили в «Самокате», сохранятся практически все дарксторы в городе:
— При закрытии района курьерам-партнерам «Самоката» предлагают переход в другой даркстор. Курьерам компаний-партнеров, которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставят возможность попробовать себя на других позициях.
Ранее мы рассказывали, как обозреватель НГС протестировал доставку от «Самоката» и правда ли, что курьер не уложился в обещанное время.