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«Больше к вам не доставляем»: «Самокат» сократил радиус доставки в разных районах Новосибирска

При этом, уверяют в компании, количество дарксторов практически не сократится

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Сокращение радиуса доставки коснулось практически всех районов города

Сокращение радиуса доставки коснулось практически всех районов города

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Сервис «Самокат» сократил зону доставки в разных районах Новосибирска — читатели сообщили НГС, что больше не могут заказать продукты по своему адресу, как делали это раньше.

Например, доставка перестала осуществляться по адресу Авиастроителей, 1 в Дзержинском районе или на Северный проезд в Кировском районе.

Эту информацию журналисту НГС подтвердили в пресс-службе «Самоката». В компании ответили, что оптимизируют работу в новых условиях, поэтому уменьшают радиус доставки в некоторых районах. Доставка частично сокращена в Ленинском, Советском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Кировском районах.

Такое сообщение видят жители территорий, с которых доставку убрали

Такое сообщение видят жители территорий, с которых доставку убрали

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— Речь идет о небольших локациях внутри районов, из которых поступало недостаточное количество заказов. Некоторые районы распределены между другими дарксторами (от англ. dark store — «темный магазин», специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. — Прим. ред.). При этом в тех районах, в которых сервис пользуется большей популярностью, мы даже сохранили автодоставку на отдаленные адреса, — уточнили в пресс-службе.

При этом, добавили в «Самокате», сохранятся практически все дарксторы в городе:

— При закрытии района курьерам-партнерам «Самоката» предлагают переход в другой даркстор. Курьерам компаний-партнеров, которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставят возможность попробовать себя на других позициях.

Ранее мы рассказывали, как обозреватель НГС протестировал доставку от «Самоката» и правда ли, что курьер не уложился в обещанное время.

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