Дачные автобусы запустят в Новосибирске: куда и за сколько можно доехать на них
Автобусы будут ходить каждый день, кроме понедельника
В Новосибирске с 23 апреля запустят дачные автобусы
Как уточнили в мэрии Новосибирска, стоимость билетов установлена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от
Актуальное плановое расписание дачных автобусов появится
В Новосибирске 1 мая открывается речная навигация — «Речфлот» запускает прогулочные теплоходы и речной трамвай, на котором можно будет каждый день добираться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.