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Дачные автобусы запустят в Новосибирске: куда и за сколько можно доехать на них

Автобусы будут ходить каждый день, кроме понедельника

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Дачные автобусы начнут ходить с <nobr class="_">23 апреля</nobr>

Дачные автобусы начнут ходить с 23 апреля

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В Новосибирске с 23 апреля запустят дачные автобусы № 51л «Нижняя Ельцовка» — «с/о "Отдых-2"» и № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады». Они будут ходить каждый день, кроме понедельника, вплоть до 1 октября.

Как уточнили в мэрии Новосибирска, стоимость билетов установлена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30 ноября 2021 года. Как следует из документа, перевозка пассажиров на автобусах стоит 26 рублей. На маршрутах будут действовать карта студента, карта школьника, единая транспортная карта, социальная карта и Единый социальный проездной билет.

Актуальное плановое расписание дачных автобусов появится 23 апреля на сайте ЦУГАЭТ.

В Новосибирске 1 мая открывается речная навигация — «Речфлот» запускает прогулочные теплоходы и речной трамвай, на котором можно будет каждый день добираться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.

СНТавтобусдача
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