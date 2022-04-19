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«Угроза размыва и сползания откоса насыпи»: в мэрии объяснили, почему на три дня отключили газ у 2,5 тысячи домов

Сегодня начались работы по переключению газопровода на Гусинобродском шоссе

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Газопровод, расположенный в насыпи, может быть поврежден из-за активного таяния снега

Газопровод, расположенный в насыпи, может быть поврежден из-за активного таяния снега

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему возникла необходимость переноса ремонтных работ на участке действующего газопровода в Дзержинском районе. Из-за этой необходимости 2,5 тысячи домов отключили от газа на три дня.

Ранее собственникам частных домов в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска поступили SMS-уведомления о том, что газоснабжение будет отключено в период с 19 по 22 апреля. Причиной отключения была названа угроза возникновения ЧС.

В пресс-центре мэрии пояснили, что речь идет о риске повреждения газопровода высокого давления, который расположен в земляной насыпи вдоль Гусинобродского шоссе — от улицы Волочаевской до городской черты.

— Из-за переувлажнения насыпи земляного полотна в результате активного снеготаяния существует угроза размыва и сползания откоса насыпи, что приведет к повреждению газопровода, созданию аварийной ситуации и нарушению нормальных условий жизни большого количества людей, — пояснили в мэрии.

В связи с риском возникновения ЧС комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций было принято решение по переключению действующего газопровода на участок, построенный в 2021 году. В мэрии также отметили, что врезка в переустроенный участок магистрали необходима для бесперебойного снабжения газом более 3 тысяч потребителей из Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.

Ранее сообщалось, что работы на газопроводе планировали на более поздние сроки, но из-за угрозы их сдвинули.

В январе 2022 года жители города Обь, села Толмачёва и села Красноглинное остались на сутки без бытового газа из-за дефекта на подземном участке газопровода высокого давления. В результате в некоторых домах были снижены параметры отопления и отсутствовала горячая вода.

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