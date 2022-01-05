Жители Оби встретят канун Рождества без газа. Что произошло?

Весь день 6 января в Оби Новосибирской области местные жители проведут без газа. А кое-кто также останется без горячей воды. В городской администрации рассказали, что стало причиной отключения.



Местный житель сообщил НГС, что на одной из труб газораспределительной сети якобы произошла авария. Также он поделился документом из филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области.

«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по устранению дефекта на подземном участке газопровода высокого давления Ду-400 мм на выходе ГРС «Толмачево» (предотвращение аварийной ситуации) требуется временное прекращение подачи газа от данной ГРС с 10 до 22 часов 6 января 2022 года. При этом будет отключено газоснабжение всех потребителей в г. Обь, с. Толмачево и с. Красноглинное», — говорится в документе.