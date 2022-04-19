Новосибирцам пришло SMS об угрозе возникновения ЧС и отключении газа. С чем это связано?
Газа три дня не будет у жильцов домов в районе Гусинобродского шоссе
Жителям Новосибирска пришли
Отключение с сегодняшнего дня коснулось домов в районе Гусинобродского шоссе.
Сообщения новосибирцам направили специалисты Городской газовой службы. Подробности отключения журналисту НГС в этой службе не назвали, посоветовав обратиться в «Газпром газораспределение Томск».
ООО «Газпром газораспределение Томск» — газораспределительная организация в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Республике Алтай. Компания осуществляет эксплуатацию газораспределительных сетей, транспортировку природного газа, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.
Руководитель службы связей с общественностью компании Татьяна Ковалева объяснила, какие работы планируются во время отключения. Но при этом она не прокомментировала, в чем заключается угроза ЧС.
— С 19 по 22 апреля специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области будут проводить запланированные работы по переключению действующего газопровода высокого давления в зоне реконструируемого участка Гусинобродского шоссе Новосибирска на переустроенный в 2021 году участок, — отметила руководитель службы связи с общественностью.
По словам Ковалевой, рабочие будут выносить участок газопровода «из тела дорожной насыпи, в которой расположен действующий газопровод». В результате на три дня от газоснабжения будут отключены частные домовладения (2526 абонентов) и предприятия (45 юрлиц).
По словам Ковалевой, информация про угрозу есть в постановлении Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности новосибирской мэрии за подписью Анатолия Локтя.
В пресс-службе мэрии Новосибирска журналисту НГС пояснили, что работы на газопроводе планировались позднее, после окончания отопительного сезона. Но комиссия посчитала, что в районе проведения работ может сойти снег, это расценили как угрозу ЧС, и было решено ускорить работы.
Для сообщения подробностей в пресс-службе администрации города попросили запрос.
В марте в Новосибирской области было объявлено 18 аукционов на проведение ремонта дорог в Новосибирской области. В текущем году на эти цели планируется потратить 1 миллиард рублей.