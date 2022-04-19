Новосибирцам пришло SMS об угрозе возникновения ЧС и отключении газа. С чем это связано?

Жителям Новосибирска пришли SMS-уведомления об отключении газоснабжения «из-за угрозы возникновения ЧС». В мэрии Новосибирска уточнили, что угроза ЧС повлияла не на отключение газа, а на период работ на газопроводе.

Отключение с сегодняшнего дня коснулось домов в районе Гусинобродского шоссе.



Сообщения новосибирцам направили специалисты Городской газовой службы. Подробности отключения журналисту НГС в этой службе не назвали, посоветовав обратиться в «Газпром газораспределение Томск».