Опасные ямы от погребов на Станиславского пообещала засыпать мэрия
Нарушители разбирают погреба для продажи металла
Мэрия Новосибирска заявила, что намерена засыпать ямы на Станиславского, 32 и 34 — после схода снега там появились провалы на месте погребов.
— В кратчайшие сроки будут приняты меры по отсыпке данных провалов. В летний период 2022 года будет рассмотрен вопрос о демонтаже всех незаконных подземных погребов на данной территории, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Сейчас, по данным администрации, подземные погреба на Станиславского ограждены сигнальными лентами.
— Подземные погреба, находящиеся на муниципальной территории по Станиславского, 34 расположены самовольно, без разрешительных документов. На основании этого администрация вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о самовольном занятии земельного участка, — ответили на запрос НГС в мэрии города.
Кроме того, объяснили специалисты мэрии, в городе участились случаи демонтажа погребов: из них достают металл. При этом нарушители ямы не засыпают, что и создает дополнительные угрозы для жителей города.
— В связи с этим администрация Ленинского района во избежание подобных ситуаций самостоятельно ведет работы по обнаружению на муниципальных территориях незаконно расположенных погребов и производит работы по их демонтажу с последующим выполнением работ по засыпке территории грунтом, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как НГС сообщил местный житель Даниил, ямы до сих пор не засыпаны.
По новосибирским чатам разошлось видео с улицы Степной, где трактор угодил в яму, глубина которой достигает около метра. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, а авторедактор НГС лично проверил, как сейчас обстоят дела на перекрестке со Степной.