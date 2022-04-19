Опасные ямы от погребов на Станиславского пообещала засыпать мэрия

Мэрия Новосибирска заявила, что намерена засыпать ямы на Станиславского, 32 и 34 — после схода снега там появились провалы на месте погребов.

— В кратчайшие сроки будут приняты меры по отсыпке данных провалов. В летний период 2022 года будет рассмотрен вопрос о демонтаже всех незаконных подземных погребов на данной территории, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.



Сейчас, по данным администрации, подземные погреба на Станиславского ограждены сигнальными лентами.

— Подземные погреба, находящиеся на муниципальной территории по Станиславского, 34 расположены самовольно, без разрешительных документов. На основании этого администрация вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о самовольном занятии земельного участка, — ответили на запрос НГС в мэрии города.

