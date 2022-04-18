СГК назвала лучшие и худшие УК и ТСЖ Новосибирска — смотрим списки

СГК определила лучшие и худшие УК и ТСЖ в Новосибирске за 2021 год — рейтинг составлен исходя из платежной дисциплины компаний.

Первое место в рейтинге лучших организаций по платежам за отопление и горячую воду занял ЖК «Южный-3». Второе место у ТСЖ «Олимпийский-2», третье — у ТСЖ «Бирюса». На четвертой и пятой строчке — ТСЖ «Кирова, 108» и ООО УК «Жуковка» соответственно.

Лидером коммунального антирейтинга стало ООО УК «Новый город». В его управлении находится 10 домов, и их дебиторская задолженность, согласно данным СГК, составила более 10 миллионов рублей за минувший год. ООО УК «СибДом» отвечает за 5 домов, но задолжало почти 6,4 миллиона и расположилось на второй строчке должников. Далее — ООО НУК «Все дома» с долгом в 5,3 миллиона рублей. Всего за тремя домами следит ООО УК «Мастер-Дом», но умудрилось задолжать 4 миллиона рублей. Наконец, ООО УК «Огни Сибири» со своими двумя домами не доплатило 3,6 миллиона рублей.