СГК назвала лучшие и худшие УК и ТСЖ Новосибирска — смотрим списки
Задолженность компаний за 2021 год превысила 250 миллионов рублей
СГК определила лучшие и худшие УК и ТСЖ в Новосибирске за 2021 год — рейтинг составлен исходя из платежной дисциплины компаний.
Первое место в рейтинге лучших организаций по платежам за отопление и горячую воду занял ЖК «Южный-3». Второе место у ТСЖ «Олимпийский-2», третье — у ТСЖ «Бирюса». На четвертой и пятой строчке — ТСЖ «Кирова, 108» и ООО УК «Жуковка» соответственно.
Лидером коммунального антирейтинга стало ООО УК «Новый город». В его управлении находится 10 домов, и их дебиторская задолженность, согласно данным СГК, составила более 10 миллионов рублей за минувший год. ООО УК «СибДом» отвечает за 5 домов, но задолжало почти 6,4 миллиона и расположилось на второй строчке должников. Далее — ООО НУК «Все дома» с долгом в 5,3 миллиона рублей. Всего за тремя домами следит ООО УК «Мастер-Дом», но умудрилось задолжать 4 миллиона рублей. Наконец, ООО УК «Огни Сибири» со своими двумя домами не доплатило 3,6 миллиона рублей.
Общая задолженность жилищных организаций перед СГК за 2021 год превысила 250 миллионов рублей, сообщили в организации.
— По сравнению с 2020 годом задолженность жилищных организаций увеличилась на 45,9%. Тогда общая сумма долга составила 175 млн рублей. Стоит отметить и положительную динамику на начало 2022 года. Так, за 1-й квартал жилищные организации сократили дебиторскую задолженность на 22,4%. По данным на апрель 2022 года, у СГК действуют договоры на поставку тепловой энергии с 799 УК и ТСЖ Новосибирска, — добавили в компании.
В Новосибирске «Сибирская генерирующая компания» завершила перерасчет платы за отопление за 2021 год. Он проходил с января по март, поэтому в апреле некоторые горожане получили счета за предыдущий месяц, которые существенно превышали привычную сумму.