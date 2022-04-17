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Ветеран боевых действий и следователь: в Генпрокуратуре по СФО назначили и. о. руководителя

Юрий Русанов с 2009 по 2022 год работал в Следственном комитете

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Юрий Русанов на фотографии — справа

Юрий Русанов на фотографии — справа

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Нового исполняющего обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу назначили в Генпрокуратуре России. Начальником управления стал 54-летний Юрий Русанов.

Как сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ по СФО, Юрий Русанов родился 4 января 1968 года в городе Самарканде Узбекской ССР. В 1991 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР.

— С 1986 по 2003 год проходил военную службу, службу в органах прокуратуры на различных должностях. С 2009 по 2022 год служил в Следственном комитете Российской Федерации, где в числе других занимал должности первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Юрий Русанов является ветераном боевых действий. Он награжден медалью Суворова, медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе» III и II степеней, «За укрепление боевого содружества» и другими. Указом президента Российской Федерации от 12 декабря 2016 года новому и. о. начальника управления присвоено звание генерал-майора юстиции.

Как сообщает «Коммерсант», предшественник Юрия Русанова на этом посту — Баир Доржиев — будет работать его заместителем.

17 февраля в суде Центрального района Новосибирска на 2 месяца заключили в СИЗО бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. По данным НГС, его подозревают в получении взяток.

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