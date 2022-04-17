Ветеран боевых действий и следователь: в Генпрокуратуре по СФО назначили
и. о. руководителя
Юрий Русанов с 2009 по
Нового исполняющего обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу назначили в Генпрокуратуре России. Начальником управления стал
Как сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ по СФО, Юрий Русанов родился
— С 1986 по 2003 год проходил военную службу, службу в органах прокуратуры на различных должностях. С 2009 по
Юрий Русанов является ветераном боевых действий. Он награжден медалью Суворова, медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе» III и
Как сообщает «Коммерсант», предшественник Юрия Русанова на этом посту — Баир Доржиев — будет работать его заместителем.
17 февраля в суде Центрального района Новосибирска на