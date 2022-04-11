Бывший депутат Госдумы Максим Кудрявцев стал новым заместителем губернатора НСО в Москве

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил на оперативном совещании о двух новых кадровых назначениях. Заместителем начальника департамента земельных имущественных отношений, начальником управления по земельным ресурсам мэрии стал Вячеслав Зарубин. Также был назначен председатель комитета муниципальной жилищной инспекции Сергей Верещак.