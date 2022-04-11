Бывший депутат Госдумы Максим Кудрявцев стал новым заместителем губернатора НСО в Москве

Новым заместителем губернатора Новосибирской области в Москве стал бывший депутат Госдумы от региона Максим Кудрявцев. Он сменил на посту Василия Смирнова.
— Заместитель губернатора Новосибирской области в Москве Василий Васильевич Смирнов меняет сферу деятельности, и сегодня последний рабочий день его здесь в представительстве. Хотел бы поблагодарить за многолетний труд и выстраивание отношений с федеральными органами власти, — сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Губернатор поблагодарил Василия Смирнова за работу.
— На должность назначается Кудрявцев Максим Георгиевич. Он всем хорошо известен, продолжит активно трудиться в Москве, — добавил губернатор.
Максим Кудрявцев был депутатом Госдумы от Новосибирской области в прошлом созыве.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил на оперативном совещании о двух новых кадровых назначениях. Заместителем начальника департамента земельных имущественных отношений, начальником управления по земельным ресурсам мэрии стал Вячеслав Зарубин. Также был назначен председатель комитета муниципальной жилищной инспекции Сергей Верещак.