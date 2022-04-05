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Новый начальник управления мэрии по земельным ресурсам назначен в Новосибирске

Также мэр Новосибирска представил нового председателя комитета муниципальной жилищной инспекции

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Начальником управления по земельным ресурсам мэрии стал Вячеслав Зарубин

Начальником управления по земельным ресурсам мэрии стал Вячеслав Зарубин

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 5 апреля, объявил на оперативном совещании о двух новых кадровых назначениях.

Заместителем начальника департамента земельных имущественных отношений, начальником управления по земельным ресурсам мэрии стал Вячеслав Зарубин. Ранее он занимал много разных должностей. Например, был заместителем начальника отдела организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета управления по земельным ресурсам мэрии.

В 2018 году в Новосибирске был задержан начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов из-за продажи земельного участка. Затем на его должность был назначен Александр Савоськин, который ранее работал в администрации Дзержинского района.

Также сегодня был назначен председатель комитета муниципальной жилищной инспекции Сергей Верещаг. Он занимал должность начальника организационно-контрольного отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

В середине марта в Новосибирской области было новое назначение — региональное ГУФСИН возглавил Алан Купеев. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин 3 марта.

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