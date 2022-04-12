Фотограф вырастила из куколки самую большую бабочку в мире для съемки с крошечными щенками — очень милые фото
Самой маленькой пушистой модели была всего неделя
Новосибирский фотограф вырастила из куколки живую бабочку-павлиноглазку, чтобы провести необычную фотосессию с щенками.
— Бабочки живые — вернее, одна живая, а остальные сухие. Живая та, что самая большая, сидит на веточке. Это павлиноглазка, самая большая бабочка в мире. Живет всего лишь около недели. По факту она ничего не ест — питается запасами, которые накопила в стадии гусеницы, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Алена Райфутдинова. — Идея такой фотосессии возникла у меня давно. Я люблю креативные съемки и всё пытаюсь придумать что-то новое. Щеночки — шпицы, фотографировали для питомника 'FAVOURITE PANDA'.
Фотограф специально попросила самых крошечных щенков:
— Была уверена, что он не поломает бабочек и будет мирно спать на съемке. Собственно, так и было, но до кучи мы решили снять еще и щенков постарше, они тоже отлично справились с задачей. Самое сложное — это не поломать бабочек. Они невероятно хрупкие и невесомые.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирский приют для хаски снял щенков, которых они спасли с улицы вместе с их матерью, в волшебной фотосессии — в стиле книг о «Гарри Поттере».