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Фотограф вырастила из куколки самую большую бабочку в мире для съемки с крошечными щенками — очень милые фото

Самой маленькой пушистой модели была всего неделя

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Самый маленький щенок мирно спал во время фотосессии

Самый маленький щенок мирно спал во время фотосессии

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Новосибирский фотограф вырастила из куколки живую бабочку-павлиноглазку, чтобы провести необычную фотосессию с щенками.

— Бабочки живые — вернее, одна живая, а остальные сухие. Живая та, что самая большая, сидит на веточке. Это павлиноглазка, самая большая бабочка в мире. Живет всего лишь около недели. По факту она ничего не ест — питается запасами, которые накопила в стадии гусеницы, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Алена Райфутдинова. — Идея такой фотосессии возникла у меня давно. Я люблю креативные съемки и всё пытаюсь придумать что-то новое. Щеночки — шпицы, фотографировали для питомника 'FAVOURITE PANDA'.

Фотограф специально попросила самых крошечных щенков:

— Была уверена, что он не поломает бабочек и будет мирно спать на съемке. Собственно, так и было, но до кучи мы решили снять еще и щенков постарше, они тоже отлично справились с задачей. Самое сложное — это не поломать бабочек. Они невероятно хрупкие и невесомые.

Посмотрите, какие подушечки!

Посмотрите, какие подушечки!

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Павлиноглазка — единственная живая бабочка на фотосессии, все остальные высушенные

Павлиноглазка — единственная живая бабочка на фотосессии, все остальные высушенные

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Щенята вели себя примерно

Щенята вели себя примерно

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Желание попробовать на зуб необычную бабочку было велико, но щенок с ним справился

Желание попробовать на зуб необычную бабочку было велико, но щенок с ним справился

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Павлиноглазка — самая большая бабочка в мире

Павлиноглазка — самая большая бабочка в мире

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Бабочка живет всего лишь около недели

Бабочка живет всего лишь около недели

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Ранее НГС рассказывал, что новосибирский приют для хаски снял щенков, которых они спасли с улицы вместе с их матерью, в волшебной фотосессии — в стиле книг о «Гарри Поттере».

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