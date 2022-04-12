Фотограф вырастила из куколки самую большую бабочку в мире для съемки с крошечными щенками — очень милые фото

Новосибирский фотограф вырастила из куколки живую бабочку-павлиноглазку, чтобы провести необычную фотосессию с щенками.

— Бабочки живые — вернее, одна живая, а остальные сухие. Живая та, что самая большая, сидит на веточке. Это павлиноглазка, самая большая бабочка в мире. Живет всего лишь около недели. По факту она ничего не ест — питается запасами, которые накопила в стадии гусеницы, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Алена Райфутдинова. — Идея такой фотосессии возникла у меня давно. Я люблю креативные съемки и всё пытаюсь придумать что-то новое. Щеночки — шпицы, фотографировали для питомника 'FAVOURITE PANDA'.