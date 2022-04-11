Якутского шамана Габышева перевезли из новосибирской психбольницы в Уссурийск

Якутского шамана Александра Габышева перевели из психиатрической больницы Новосибирска в Уссурийск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Алексей Прянишников.
В больницу в Уссурийске, сообщил мужчина, Габышев попал еще в субботу,
— При этом вопрос о его участии в завтрашнем заседании кассационного суда, на котором будет рассматриваться наша жалоба на принудительное лечение, не решен никак, — добавил адвокат.
Напомним, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме. В октябре 2021 года стало известно, что Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу