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Якутского шамана Габышева перевезли из новосибирской психбольницы в Уссурийск

Завтра, сообщил его адвокат, должно пройти рассмотрение жалобы на его принудительное лечение

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Вопрос участия шамана в заседании кассационного суда не решен, сообщил его адвокат

Вопрос участия шамана в заседании кассационного суда не решен, сообщил его адвокат

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Якутского шамана Александра Габышева перевели из психиатрической больницы Новосибирска в Уссурийск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Алексей Прянишников.

В больницу в Уссурийске, сообщил мужчина, Габышев попал еще в субботу, 9 апреля.

— При этом вопрос о его участии в завтрашнем заседании кассационного суда, на котором будет рассматриваться наша жалоба на принудительное лечение, не решен никак, — добавил адвокат.

Напомним, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме. В октябре 2021 года стало известно, что Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу № 3.

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