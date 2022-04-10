Какая погода ждет Новосибирск на следующей рабочей неделе? Смотрим прогнозы

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящую неделю. В понедельник, 11 апреля , будет преимущественно без осадков, ветер ночью — северный, днем — юго-восточный силой 3–8 м/с . Ночная температура составит -6... -8 градусов, дневная — +5... +7 градусов, согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС.



Во вторник, 12 апреля, синоптики прогнозируют температуру ночью от -1 до -6 по Цельсию, местами — до -11. Днем будет теплей — от 11 до 13 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра днем — от 2 до 8 м/с, местами порывы до 12 м/c, прогнозируют в УГМС.

