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Тема дняКакой будет погода на следующей неделе?
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Какая погода ждет Новосибирск на следующей рабочей неделе? Смотрим прогнозы

Самой теплой ожидается пятница

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Основная часть снежных масс в Новосибирске растаяла в считаные дни

Основная часть снежных масс в Новосибирске растаяла в считаные дни

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Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящую неделю. В понедельник, 11 апреля, будет преимущественно без осадков, ветер ночью — северный, днем — юго-восточный силой 3–8 м/с. Ночная температура составит -6... -8 градусов, дневная — +5... +7 градусов, согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС.

Во вторник, 12 апреля, синоптики прогнозируют температуру ночью от -1 до -6 по Цельсию, местами — до -11. Днем будет теплей — от 11 до 13 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра днем — от 2 до 8 м/с, местами порывы до 12 м/c, прогнозируют в УГМС.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду днем ожидается ясная погода и температура от 12 до 14 градусов Цельсия, ночью — от 2 до 4 градусов выше нуля. В четверг будет теплей — от 14 до 16 градусов днем и от 3 до 5 ночью, небо также будет ясным. В пятницу, 15 апреля, погода будет ясной, дневная температура — от 16 до 20 градусов выше нуля, ночью — от 5 до 8.

Апрель в Новосибирской области в целом будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири. На юге региона среднесуточная температура поднимется до +8 градусов. В Новосибирской области весна тоже порадует.

В Новосибирск весна уже пришла, неубранный снег растаял, осложнив жизнь и пешеходам, и автомобилистам. Апрельская оттепель удивила мэра Анатолия Локтя.

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