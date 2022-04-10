Какая погода ждет Новосибирск на следующей рабочей неделе? Смотрим прогнозы

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящую неделю. В понедельник,
Во вторник, 12 апреля, синоптики прогнозируют температуру ночью от -1 до -6 по Цельсию, местами — до -11. Днем будет теплей — от 11 до 13 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра днем — от 2 до 8 м/с, местами порывы до 12 м/c, прогнозируют в УГМС.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду днем ожидается ясная погода и температура от 12 до 14 градусов Цельсия, ночью — от 2 до 4 градусов выше нуля. В четверг будет теплей — от 14 до 16 градусов днем и от 3 до 5 ночью, небо также будет ясным. В пятницу,
Апрель в Новосибирской области в целом будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири. На юге региона среднесуточная температура поднимется до +8 градусов. В Новосибирской области весна тоже порадует.
В Новосибирск весна уже пришла, неубранный снег растаял, осложнив жизнь и пешеходам, и автомобилистам. Апрельская оттепель удивила мэра Анатолия Локтя.