ДТП на Бердском шоссе образовало серьезную пробку из Новосибирска

В обед 10 апреля из-за столкновения двух автомобилей образовалась пробка, об этом сообщает корреспондент НГС Мария Тищенко.
— Мы ехали в Академгородок с Затулинки. Обычно эта дорога занимает 35–40 минут, однако от пляжа «Звезда» начинается огромная пробка. Стоят все колом, мы за полчаса почти не продвинулись. Поэтому приняли решение развернуться и поехать другим путем, в объезд, — говорит Мария.
В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что причиной пробки стала авария.
— На Бердском шоссе столкновение автомобилей без пострадавших. Есть лишь материальный ущерб, — пояснили в ГИБДД.
В сторону Новосибирска по Бердскому шоссе движение не затруднено.
Накануне микроавтобус-автозаправка сгорел в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Неподалеку от места происшествия произошло двойное ДТП: автомобили выбросило на разделительную полосу.