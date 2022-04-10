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ДТП на Бердском шоссе образовало серьезную пробку из Новосибирска

В самой аварии 10 апреля никто не пострадал.

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Журналист НГС не выдержал длительного простоя на месте, развернулся и двинулся в объезд

Журналист НГС не выдержал длительного простоя на месте, развернулся и двинулся в объезд

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В обед 10 апреля из-за столкновения двух автомобилей образовалась пробка, об этом сообщает корреспондент НГС Мария Тищенко.

— Мы ехали в Академгородок с Затулинки. Обычно эта дорога занимает 35–40 минут, однако от пляжа «Звезда» начинается огромная пробка. Стоят все колом, мы за полчаса почти не продвинулись. Поэтому приняли решение развернуться и поехать другим путем, в объезд, — говорит Мария.

В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что причиной пробки стала авария.

— На Бердском шоссе столкновение автомобилей без пострадавших. Есть лишь материальный ущерб, — пояснили в ГИБДД.

Движение затруднено только в одну сторону

Движение затруднено только в одну сторону

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В сторону Новосибирска по Бердскому шоссе движение не затруднено.

Накануне микроавтобус-автозаправка сгорел в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Неподалеку от места происшествия произошло двойное ДТП: автомобили выбросило на разделительную полосу.

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