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Микроавтобус-автозаправка сгорел в Октябрьском районе Новосибирска

Огонь полностью уничтожил автомобиль

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Спасти автомобиль пожарным не удалось

Спасти автомобиль пожарным не удалось

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В Новосибирске накануне вечером, 9 апреля, на улице Днепрогэсовской загорелся микроавтобус. На тушение привлекались два пожарных автомобиля и восемь пожарных. Они прибыли в 21:45, ликвидировали возгорание уже в 21:53, последствия пожара устранили в 22:12.

— На момент прибытия первого подразделения горел микроавтобус. В результате пожара огнем поврежден микроавтобус на площади 8 квадратных метров. Привлекались 2 единицы техники, 8 человек, — сообщили НГС в ГУ МЧС региона.

По словам подписчиков паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», микроавтобус работал как незаконная заправка. Незадолго до ЧП к нему подвозили топливо, написал один из новосибирцев в комментариях.

В одно время с этим инцидентом произошло жесткое ДТП неподалеку: Nissan Pulsar и KIA Rio столкнулись лоб в лоб на ул. Большевистской.

ДТПзаправкасгорел автомобиль
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