На станции «Спортивной» начали монтировать каркас фасада — как он выглядит сейчас и каким в итоге будет

В Новосибирске начали монтаж каркаса фасада станции «Спортивной». Об этом сообщила компания ООО «СпецТрансСтрой».
— Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства, — цитирует пресс-служба компании генерального директора Сергея Арапова.
Общая площадь фасадов станции составляет 3 тысячи квадратных метров.
— Система навесного фасада будет представлять из себя уникальную конструкцию, выполненную из алюминиевого фасадного профиля с лазерной перфорацией решетчатого типа. Проектом предусмотрена архитектурная подсветка лицевой стороны здания в темное время суток, — добавил Сергей Арапов.
Ранее НГС рассказывал, что восемь панно с изображением спортсменов установят на станции «Спортивной» в Новосибирске до конца апреля. Сейчас панно изготавливают на новосибирском предприятии «АзулСтрой».