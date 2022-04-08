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Тема дняТрассу м-12 могут продлить до Новосибирска
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На станции «Спортивной» начали монтировать каркас фасада — как он выглядит сейчас и каким в итоге будет

Общая площадь фасадов станции составляет 3 тысячи м2

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Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства

Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства

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В Новосибирске начали монтаж каркаса фасада станции «Спортивной». Об этом сообщила компания ООО «СпецТрансСтрой».

— Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства, — цитирует пресс-служба компании генерального директора Сергея Арапова.

Общая площадь фасадов станции составляет 3 тысячи квадратных метров.

— Система навесного фасада будет представлять из себя уникальную конструкцию, выполненную из алюминиевого фасадного профиля с лазерной перфорацией решетчатого типа. Проектом предусмотрена архитектурная подсветка лицевой стороны здания в темное время суток, — добавил Сергей Арапов.

Работы уже начались

Работы уже начались

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Площадь фасадов — 3 тысячи квадратных метров

Площадь фасадов — 3 тысячи квадратных метров

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Так выглядит проект фасада

Так выглядит проект фасада

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Вид издалека

Вид издалека

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Ранее НГС рассказывал, что восемь панно с изображением спортсменов установят на станции «Спортивной» в Новосибирске до конца апреля. Сейчас панно изготавливают на новосибирском предприятии «АзулСтрой».

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