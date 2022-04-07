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«После ухода лидера партии такого рода рассыпаются»: новосибирский историк — о смерти Жириновского

Виктор Козодой рассказал, почему лидер ЛДПР привлекал так много внимания

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Владимир Жириновский умер в возрасте <nobr class="_">75 лет</nobr>

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет

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Российский историк, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой поделился с НГС своими воспоминаниями о скончавшемся накануне Владимире Жириновском и его визитах в Новосибирск, а также порассуждал о будущем ЛДПР без своего лидера.

Лично Виктор Козодой не был знаком с лидером ЛДПР, хотя вероятность знакомства однажды была очень высока.

— В 1991 году мы разошлись буквально на 20 минут. Это еще до августовских событий. Он был в гостинице «Москва», и я туда пришел, а мне сказали, что он ушел буквально за 20 минут до этого. А дальше я его видел только на ответственных мероприятиях, — вспоминает историк.

Козодой вспомнил, как после этого Жириновский много раз приезжал в Новосибирск.

— В первые годы своей активной деятельности он здесь часто бывал, когда формировал свою структуру, свою партию. Часто бывал на выборах: парламентских, госдумских, президентских. Его верным сторонником был Евгений Логинов (бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. — Прим. ред.). В свое время он давал самое большое количество депутатов от ЛДПР по всей стране. У нас в горсовете в 90-х годах — более сотни депутатов. В 1996 году они набрали большинство депутатов горсовета. Самая большая фракция была. И потом в Заксобрание и облсовет ничего не получилось. И закат начался, — поделился бывший вице-губернатор.

Такую популярность Жириновского он объясняет его грамотным политическим маркетингом.

— Понятно дело, человек грамотный, образованный, умный. Грамотно вел свою работу. На 30 лет оказался в большой политике в России. В отличие от многих других, которые на заре его деятельности над ним смеялись и прикалывали, а потом сами сошли со сцены, а он так и остался, уже посмеиваясь над ними. Человек грамотно вел политический маркетинг. В начале 90-х годов он шокировал многих, эпатировал, потому что его поведение, включая внешний вид, оно отличалось от всего. Но он делал такие нестандартные ходы, чем и запоминался. У нас такого уровня нет людей, политиков. Все остальные скучные, сморщенные, и, когда их слушаешь, молоко киснет, а мухи дохнут от скуки, — рассуждает бывший вице-губернатор НСО.

После смерти Жириновского историк предвещает тяжелые времена для ЛДПР, так как партия была не идеологическая, а лидерская.

— Опыт исторический показывает, что после ухода лидера партии такого рода рассыпаются, потому что нет фигур равных, чтобы заместить. Вполне возможно, придумают какой-то проект или внедрят нового руководителя, сольются с какой-нибудь структурой. Вариантов много. В таком виде вряд ли она останется, чтобы можно было кого-то избрать. Избрать-то можно, но вряд ли он сможет удержать ситуацию. Да и заменить его некем. Он ведь за эти годы набрал очень большой личностный ресурс, связи. Он мог выступать как покровитель многих людей, — рассуждает историк.

СЮЖЕТ

Умер Владимир ЖириновскийУмер Владимир Жириновский

Виктор Козодой подвел итог мыслью, что на следующих выборах история ЛДПР как партии может закончиться.

НГС собрал подборку самых громких цитат Владимира Жириновского о Новосибирске и новосибирских политиках — даже после смерти Владимира Вольфовича они звучат всё так же жестко.

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