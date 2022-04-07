«После ухода лидера партии такого рода рассыпаются»: новосибирский историк — о смерти Жириновского

Российский историк, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой поделился с НГС своими воспоминаниями о скончавшемся накануне Владимире Жириновском и его визитах в Новосибирск, а также порассуждал о будущем ЛДПР без своего лидера.

Лично Виктор Козодой не был знаком с лидером ЛДПР, хотя вероятность знакомства однажды была очень высока.

— В 1991 году мы разошлись буквально на 20 минут. Это еще до августовских событий. Он был в гостинице «Москва», и я туда пришел, а мне сказали, что он ушел буквально за 20 минут до этого. А дальше я его видел только на ответственных мероприятиях, — вспоминает историк.