«После ухода лидера партии такого рода рассыпаются»: новосибирский историк — о смерти Жириновского

Российский историк, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой поделился с НГС своими воспоминаниями о скончавшемся накануне Владимире Жириновском и его визитах в Новосибирск, а также порассуждал о будущем ЛДПР без своего лидера.
Лично Виктор Козодой не был знаком с лидером ЛДПР, хотя вероятность знакомства однажды была очень высока.
— В 1991 году мы разошлись буквально на 20 минут. Это еще до августовских событий. Он был в гостинице «Москва», и я туда пришел, а мне сказали, что он ушел буквально за 20 минут до этого. А дальше я его видел только на ответственных мероприятиях, — вспоминает историк.
Козодой вспомнил, как после этого Жириновский много раз приезжал в Новосибирск.
— В первые годы своей активной деятельности он здесь часто бывал, когда формировал свою структуру, свою партию. Часто бывал на выборах: парламентских, госдумских, президентских. Его верным сторонником был Евгений Логинов (бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. — Прим. ред.). В свое время он давал самое большое количество депутатов от ЛДПР по всей стране. У нас в горсовете в
Такую популярность Жириновского он объясняет его грамотным политическим маркетингом.
— Понятно дело, человек грамотный, образованный, умный. Грамотно вел свою работу. На 30 лет оказался в большой политике в России. В отличие от многих других, которые на заре его деятельности над ним смеялись и прикалывали, а потом сами сошли со сцены, а он так и остался, уже посмеиваясь над ними. Человек грамотно вел политический маркетинг. В начале
После смерти Жириновского историк предвещает тяжелые времена для ЛДПР, так как партия была не идеологическая, а лидерская.
— Опыт исторический показывает, что после ухода лидера партии такого рода рассыпаются, потому что нет фигур равных, чтобы заместить. Вполне возможно, придумают какой-то проект или внедрят нового руководителя, сольются с какой-нибудь структурой. Вариантов много. В таком виде вряд ли она останется, чтобы можно было кого-то избрать. Избрать-то можно, но вряд ли он сможет удержать ситуацию. Да и заменить его некем. Он ведь за эти годы набрал очень большой личностный ресурс, связи. Он мог выступать как покровитель многих людей, — рассуждает историк.
Виктор Козодой подвел итог мыслью, что на следующих выборах история ЛДПР как партии может закончиться.
НГС собрал подборку самых громких цитат Владимира Жириновского о Новосибирске и новосибирских политиках — даже после смерти Владимира Вольфовича они звучат всё так же жестко.