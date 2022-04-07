Подсказано выжить: как справлялись с трудностями в 90-е — воспоминания новосибирцев

Оксана вспоминает, как ее родители завели на сдвоенной лоджии настоящий курятник. Отец-инженер и мама-биолог подошли к вопросу основательно. В курятнике была подсветка, автоматическая подача корма и уборка навоза. Всё было собрано своими руками. Курятник даже не особенно пах. Но исправно давал яйца, которые даже можно было частично продавать.



Довольно распространенным явлением стали кроличьи фермы. Животные неприхотливы, быстро размножаются. А кролик, как говорилось в юмористическом скетче тех времен, это «не только ценный мех, но и три-четыре килограмма ценного диетического, легко усваяемого мяса».



Валерия Кузнецова вспоминает, что соседи держали кроликов на лоджии, которая примыкала к спальне, так что запахи там стояли незабываемые. Соседи относились к этому «с пониманием, а, может быть, даже и с завистью». Наталья Денисова говорит, что ее семья держала кроликов в обычной девятиэтажке сама.



— Я за ними ухаживала. Есть потом не смогла. До сих пор крольчатину не ем.



В городах поменьше с животными было вообще просто. Анна вспоминает, что жила тогда в Зыряновске и там прямо в центре города люди держали не только кур и гусей, но и коров. Последние паслись на заброшенном стадионе возле Дворца культуры. Там же их и доили.

