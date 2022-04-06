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Овощи, зерно и молоко: министр сельского хозяйства ответит на вопросы читателей НГС про агропроблемы

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Министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко ответит на вопросы читателей НГС

Министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко ответит на вопросы читателей НГС

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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.

Разговор состоится 7 апреля в 11:00 в нашей группе во «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в Telegram-канале.

Каким будет агросезон в этом году? Какие риски учитывают аграрии? Возникли проблемы с удобрениями, семенами или техникой? Увеличат ли площади посева?

На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире. Вы также можете прислать свой вопрос через форму ниже.

На прошлой неделе мы побывали на сельхозкооперативе «Кирзинский» из одноименного села Ордынского района. Он считается средним предприятием для Новосибирской области: не гигант вроде своего соседа — племзавода «Ирмень», но и не крошечная сельская фабрика. С торговыми сетями кооператив не работает. Как переживает санкции и их экономические последствия предприятие — в репортаже НГС.

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зерноовощисельское хозяйство
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