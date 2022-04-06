Самолет из Улан-Удэ не может вылететь в Новосибирск из-за снегопада — видео с полосы

Рейсы из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ задерживаются из-за погодных условий. Не могут вылететь самолеты в Новосибирск и Москву.
О задержках сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. Он объяснил, что аэропорт временно закрыт
Также он опубликовал видео, как сейчас чистят полосу.
— На полосе работает техника. В данное время на полосе и перроне работает четыре единицы снегоуборочной техники. Снег не прекращается, но мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее открыть аэродром, — говорится в видео. — Но аэродром не будет открыт до тех пор, пока не будет безопасного коэффициента сцепления на наших плоскостных сооружениях.
Ранее НГС рассказывал, что 25 марта самолет авиакомпании S7 из Новосибирска в Благовещенск экстренно приземлился в иркутском аэропорту.