Самолет из Улан-Удэ не может вылететь в Новосибирск из-за снегопада — видео с полосы

Также он опубликовал видео, как сейчас чистят полосу.



— На полосе работает техника. В данное время на полосе и перроне работает четыре единицы снегоуборочной техники. Снег не прекращается, но мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее открыть аэродром, — говорится в видео. — Но аэродром не будет открыт до тех пор, пока не будет безопасного коэффициента сцепления на наших плоскостных сооружениях.