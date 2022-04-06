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Самолет из Улан-Удэ не может вылететь в Новосибирск из-за снегопада — видео с полосы

Сейчас службы пытаются наладить работу аэропорта

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Сейчас на полосе и на перроне работает четыре единицы снегоуборочной техники

Сейчас на полосе и на перроне работает четыре единицы снегоуборочной техники

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Рейсы из международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ задерживаются из-за погодных условий. Не могут вылететь самолеты в Новосибирск и Москву.

О задержках сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. Он объяснил, что аэропорт временно закрыт 6 апреля из-за снегопада. Рейс S7 5256 в Новосибирск задерживается.

Вылет рейсов задерживается

Вылет рейсов задерживается

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Также он опубликовал видео, как сейчас чистят полосу.

— На полосе работает техника. В данное время на полосе и перроне работает четыре единицы снегоуборочной техники. Снег не прекращается, но мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее открыть аэродром, — говорится в видео. — Но аэродром не будет открыт до тех пор, пока не будет безопасного коэффициента сцепления на наших плоскостных сооружениях.

Ранее НГС рассказывал, что 25 марта самолет авиакомпании S7 из Новосибирска в Благовещенск экстренно приземлился в иркутском аэропорту.

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