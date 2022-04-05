Губернатор предложил посвятить День Победы в НСО истории освобождения Украины от фашизма

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 5 апреля, предложил посвятить празднование 77-й годовщины Победы в регионе истории освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Он сделал это на заседании оргкомитета по празднованию 9 Мая, члены комитета поддержали его.

— Хочу высказать предложение — считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во-первых, следующий год юбилейный — именно в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины. В ходе этой операции наш герой Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов. Фактически локальные бои за освобождение Донбасса начались еще в 1942 году. Считаю, что самое время напомнить сегодняшнему поколению, как это происходило, что наш большой многонациональный народ сделал для освобождения Украины от фашистов. Напомнить о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских отрядах боролись с захватчиками. Об этом нужно рассказывать всё больше и больше, — заявил глава региона.