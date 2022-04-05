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Губернатор предложил посвятить День Победы в НСО истории освобождения Украины от фашизма

Оргкомитет празднования поддержал идею

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Заседание оргкомитета прошло 5 апреля

Заседание оргкомитета прошло 5 апреля

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 5 апреля, предложил посвятить празднование 77-й годовщины Победы в регионе истории освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Он сделал это на заседании оргкомитета по празднованию 9 Мая, члены комитета поддержали его.

— Хочу высказать предложение — считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во-первых, следующий год юбилейный — именно в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины. В ходе этой операции наш герой Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов. Фактически локальные бои за освобождение Донбасса начались еще в 1942 году. Считаю, что самое время напомнить сегодняшнему поколению, как это происходило, что наш большой многонациональный народ сделал для освобождения Украины от фашистов. Напомнить о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских отрядах боролись с захватчиками. Об этом нужно рассказывать всё больше и больше, — заявил глава региона.

Также в своей речи он обратился к современным событиям.

— Во-вторых, сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам — победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма, — подчеркнул Андрей Травников.

Кроме того, губернатор на заседании напомнил, что два последних года из-за коронавируса праздник проходил в усеченном формате. В этом году власти рассчитывают провести День Победы масштабно.

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— При подготовке нужно учитывать, что пандемия не завершилась, предусмотреть дополнительные мероприятия по защите в первую очередь наших ветеранов, защите детей, которые будут участвовать в различных событиях. Тем не менее я подтверждаю, что мы готовимся провести Парад Победы с участием зрителей, и шествие «Бессмертного полка» в обычном порядке, — сказал губернатор.

В числе традиционных мероприятий, проводимых в регионе, также торжественное собрание и праздничный концерт в Новосибирском областном государственном академическом театре оперы и балета, парад войск Новосибирского гарнизона, областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

В середине марта мэрия Новосибирска объявила госзакупку, в том числе на празднование Дня Победы.

УкраинаспецоперацияДень Победы
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