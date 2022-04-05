«Семейный бюджет кроим, перекраиваем»: откровения сельского учителя

Преподавательница из сельской школы рассказала про свою работу, условия и трудности от первого лица.
Приходится брать две и больше ставки
Я работаю учительницей в Ялуторовском районе Тюменской области. Мой стаж — больше 25 лет. Работа тяжелая, отнимает много сил. На это есть ряд причин, о них и хотелось бы рассказать.
В Тюменской области действует подушевая система оплаты труда педагогических работников. Директор на совещаниях говорит прямым текстом: «Вам в сельской школе не заработать больших денег, потому что мало детей». Это заставляет учителей сельских школ брать большую учебную нагрузку.
Учителя на селе вынуждены брать 46 и более часов, что превышает по нормам все правила выработки. Это две и больше ставки. Плюс к этому руководство вынуждает брать классное руководство, за которое сейчас платят из федерального бюджета пять тысяч рублей. Есть и дополнительная нагрузка: ты становишься педагогом-организатором, педагогом досуговой деятельности, социальным педагогом. Для этих специалистов в сельских школах не выделяют отдельных ставок.
Такая система оплаты труда, по моему мнению, — причина катастрофической нехватки кадров. Мало у кого возникает желание преподавать в сельской местности. Крайне редко молодежь после института приезжает к нам, но и они надолго не задерживаются. Потому что работать тяжело и невыгодно — зарплата меньше, чем в городе. Для понимания — средний возраст преподавательского состава у нас в школе около 50 лет.
Зарплаты в селе меньше, чем в городе
У меня 46 часов русского языка и литературы в неделю, еще провожу консультации к ЕГЭ. Веду классное руководство, кроме этого, директор и завуч при такой нагрузке заставляют участвовать каждый месяц в конкурсах мастерства, печатать статьи в сборниках и журналах. Только с такой нагрузкой выходит зарплата, которая считается средней по региону. Благодаря такому количеству часов плюс за свою квалификационную категорию (она у меня высшая) я получаю оклад 29 тысяч рублей. К этому еще прибавляется пять тысяч рублей за классное руководство, еще доплачивают стимулирующие. Выходит около 36–40 тысяч рублей в месяц.
Зарплата сельского учителя в два с лишним раза меньше, чем у учителя в городе. Хотя подготовка и ответственность такие же. Я смотрю на молодых учителей из Тюмени. И у нас с ними существенная разница по поводу оплаты труда. У них, например, за 32 часа стабильный заработок в 57 тысяч рублей. Плюс надбавки — в итоге около 70 тысяч рублей. Ощутимое различие. Хотя сельским учителям приходится работать еще больше.
Зарплата состоит из оклада, который должен составлять 70%, а 30% денег должно идти из стимулирующего фонда. Последний распределяется в зависимости от результатов работы учителя. У нас же он уходит на оплату дополнительных функций отдельных работников, что противоречит положению о зарплате. Дополнительные функции должны оплачиваться работнику на основании внесения изменений в трудовой договор, то есть в дополнение к трудовому договору. Таким образом, нарушается положение о стимулировании.
Больше трети уходит на погашение кредитов
Нас в семье четыре человека, включая двоих детей. Наш общий бюджет составляет около 55–60 тысяч рублей в месяц. Как можно охарактеризовать такие суммы? Кроим, перекраиваем. Откладывать и копить деньги, к сожалению, не получается. Больше трети уходит на выплату потребительских кредитов. Бывает так, что денег в обрез, приходится экономить. Живем от зарплаты до зарплаты.
Я думала о репетиторстве в качестве дополнительного источника доходов. Но мне некогда, банально не хватает времени. Учитывая нагрузку, если бы я взяла еще репетиторство, то приходилось бы работать прям 24 часа семь дней в неделю.
При этом само преподавание мне нравится. Доставляет удовольствие. Ученики мобильные, быстро схватывают. Может быть, меньше читают, но я думаю, это закономерно. А так — такие же дети: кому надо было и раньше учились; кому не надо было — не учились.