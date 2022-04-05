«Семейный бюджет кроим, перекраиваем»: откровения сельского учителя

Учителя на селе вынуждены брать 46 и более часов, что превышает по нормам все правила выработки. Это две и больше ставки. Плюс к этому руководство вынуждает брать классное руководство, за которое сейчас платят из федерального бюджета пять тысяч рублей. Есть и дополнительная нагрузка: ты становишься педагогом-организатором, педагогом досуговой деятельности, социальным педагогом. Для этих специалистов в сельских школах не выделяют отдельных ставок.

Такая система оплаты труда, по моему мнению, — причина катастрофической нехватки кадров. Мало у кого возникает желание преподавать в сельской местности. Крайне редко молодежь после института приезжает к нам, но и они надолго не задерживаются. Потому что работать тяжело и невыгодно — зарплата меньше, чем в городе. Для понимания — средний возраст преподавательского состава у нас в школе около 50 лет.

Зарплаты в селе меньше, чем в городе

У меня 46 часов русского языка и литературы в неделю, еще провожу консультации к ЕГЭ. Веду классное руководство, кроме этого, директор и завуч при такой нагрузке заставляют участвовать каждый месяц в конкурсах мастерства, печатать статьи в сборниках и журналах. Только с такой нагрузкой выходит зарплата, которая считается средней по региону. Благодаря такому количеству часов плюс за свою квалификационную категорию (она у меня высшая) я получаю оклад 29 тысяч рублей. К этому еще прибавляется пять тысяч рублей за классное руководство, еще доплачивают стимулирующие. Выходит около 36–40 тысяч рублей в месяц.