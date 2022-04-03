Больше 250 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в НСО за время пандемии — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области за сутки выявили еще 233 случая коронавируса, сообщил оперштаб региона. За время пандемии зафиксировано
Выписаны с выздоровлением за сутки 1312 пациентов.
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 57 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 50 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5403 человека, — поделились цифрами в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 988 пациентов, в том числе 19 детей. В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.
На прошлой неделе губернатор Новосибирской области подписал постановление о замене обязательного масочного режима на рекомендательный в регионе. Маски можно было снять уже с 30 марта. Несмотря на это, многие горожане продолжают надевать их в транспорте.