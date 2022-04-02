30 миллионов потратят на ремонт «сталинки» в центре Новосибирска — когда-то в ней побывала первая леди США

В начале февраля в мэрии предложили исключить из списка зданий, фасады которых должны отремонтировать в 2022 году, два самых видных дома (из реестра объектов культурного наследия). Оказалось, что если обойтись без них, получится обновить несколько домов попроще. НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас.