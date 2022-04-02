30 миллионов потратят на ремонт «сталинки» в центре Новосибирска — когда-то в ней побывала первая леди США

В центре города отремонтируют фасад многоквартирного дома на Советской, где когда-то размещался Новосибирский дом моделей. На работы потратят
— Необходимо выполнить работы по восстановлению стен фасада, цоколя с отделочными работами, окраске окон со стороны фасада с восстановлением подоконных сливов и системы наружного водостока, ремонт балконов, спусков в подвал, приямков, отмостки, входных групп с заменой наружных дверных и оконных заполнений в местах общего пользования (лестничных клетках, цокольных проемах), — перечисляется в документации к закупке.
Ее разместили вчера, 1 апреля, подведение итогов пройдет 25 апреля. Заказчик — Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.
Планируется, что ремонт фасада займет 180 дней — начнется 21 мая, а завершится в ноябре. В ходе ремонта планируется восстановить в первоначальном виде полуразрушенные и разрушенные архитектурные и художественно-скульптурные детали фасада — это барельефы, колонны, карнизы, лепнину, орнамент и художественную роспись.
Финансирование работ будет происходить за счет средств собственников жилья, которые формируют фонды капитального ремонта на счете.
Как рассказал краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев, в демонстрационном зале дома в свое время проходили показы, ставшие достопримечательностью города.
— Их проводили и специально для зарубежных гостей. Пока мужья, приехавшие в официальных делегациях, посещали промышленные предприятия, ГЭС, Академгородок, их супругам показывали советскую и сибирскую моду. На таких закрытых показах побывали госпожа Тельма Никсон (на фото справа), иранские принцессы династии Пехлеви и многие другие иностранные гости, — отметил он.
В начале февраля в мэрии предложили исключить из списка зданий, фасады которых должны отремонтировать в 2022 году, два самых видных дома (из реестра объектов культурного наследия). Оказалось, что если обойтись без них, получится обновить несколько домов попроще. НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас.