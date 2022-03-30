Новый мост хотят построить в Новосибирске: он будет недалеко от строящегося ЛДС

В Новосибирске собираются построить мост через реку Тулу. Его собираются разместить в Кировском районе для того, чтобы соединить парк у новой ледовой арены и парк «Бугринская роща».
Сейчас власти города подготовили концепцию развития этой территории. Возможно, для ее реализации привлекут средства инвесторов.
— Самое сложное — это разработка, в том числе, проектно-сметной документации моста, потому что территории разъединяет река Тула. Маленький мостик существует гораздо выше, а нам надо будет сделать серьезный мост, чтобы по нему могли ехать и лыжники, и мамы с колясками. По предварительным подсчетам, строительство моста — 60–80 миллионов рублей, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.
Концепцию парка собираются утвердить в конце этого года. Проектно-сметная документация будет готова позже.
Река Тула — единственная на левом берегу. Она самая длинная из малых рек Новосибирска. Летом НГС подготовил репортаж о ней — посмотрите, где она начинается.