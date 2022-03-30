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Новый мост хотят построить в Новосибирске: он будет недалеко от строящегося ЛДС

На мост потребуется 60–80 миллионов рублей

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Парк у нового ЛДС соединят с «Бугринской рощей»

Парк у нового ЛДС соединят с «Бугринской рощей»

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В Новосибирске собираются построить мост через реку Тулу. Его собираются разместить в Кировском районе для того, чтобы соединить парк у новой ледовой арены и парк «Бугринская роща».

Сейчас власти города подготовили концепцию развития этой территории. Возможно, для ее реализации привлекут средства инвесторов.

— Самое сложное — это разработка, в том числе, проектно-сметной документации моста, потому что территории разъединяет река Тула. Маленький мостик существует гораздо выше, а нам надо будет сделать серьезный мост, чтобы по нему могли ехать и лыжники, и мамы с колясками. По предварительным подсчетам, строительство моста — 60–80 миллионов рублей, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

Новый мост будет расположен на расстоянии примерно в 1,3 километра от нового ЛДС

Новый мост будет расположен на расстоянии примерно в 1,3 километра от нового ЛДС

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Концепцию парка собираются утвердить в конце этого года. Проектно-сметная документация будет готова позже.

Река Тула — единственная на левом берегу. Она самая длинная из малых рек Новосибирска. Летом НГС подготовил репортаж о ней — посмотрите, где она начинается.

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