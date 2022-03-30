Аэропорт Толмачево опроверг остановку реконструкции полосы — ранее об этом заявил «Новосибирскавтодор»

— Работы не приостановлены, выполняется комплекс работ в соответствии с графиком производства работ, — заявили в Толмачево, сославшись на комментарий, предоставленный заказчиком реконструкции — ФГУП «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)».

При этом в Толмачево пояснили, что сдвинулся срок завершения работ.



— В связи с корректировкой проектно-сметной документации сдвинулись сроки окончания строительства. Корректируется очередность этапов реализации проекта, в связи с чем уточняются проектные решения планового положения инженерных сетей. Корректировка проектно-сметной документации завершена, документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения соответствующего заключения, — дали официальный ответ в пресс-службе аэропорта на запрос корреспондента НГС.



В Толмачево не смогли уточнить, когда можно ожидать завершения реконструкции полосы, пояснив, что и ФГУП об этом не говорит.

