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Аэропорт Толмачево опроверг остановку реконструкции полосы — ранее об этом заявил «Новосибирскавтодор»

В аэропорту отметили, что сроки завершения строительства взлетно-посадочный полосы будут сдвинуты, но по другим причинам

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Сейчас в аэропорту не только реконструируют полосу, но и строят новый терминал

Сейчас в аэропорту не только реконструируют полосу, но и строят новый терминал

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Аэропорт Толмачево опроверг заявление компании «Новосибирскавтодор» об остановке работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Дорожная компания заявила об этом корреспонденту НГС, когда тот готовил материал, опубликованный 28 марта.

— Работы на объекте реконструкции аэропортового комплекса Толмачево приостановлены до получения измененной проектно-сметной документации, — прокомментировали тогда в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор».

Пресс-служба аэропорта Толмачево опровергла эту информацию.

— Работы не приостановлены, выполняется комплекс работ в соответствии с графиком производства работ, — заявили в Толмачево, сославшись на комментарий, предоставленный заказчиком реконструкции — ФГУП «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)».

При этом в Толмачево пояснили, что сдвинулся срок завершения работ.

— В связи с корректировкой проектно-сметной документации сдвинулись сроки окончания строительства. Корректируется очередность этапов реализации проекта, в связи с чем уточняются проектные решения планового положения инженерных сетей. Корректировка проектно-сметной документации завершена, документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения соответствующего заключения, — дали официальный ответ в пресс-службе аэропорта на запрос корреспондента НГС.

В Толмачево не смогли уточнить, когда можно ожидать завершения реконструкции полосы, пояснив, что и ФГУП об этом не говорит.

— Ответили в ФГУП «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)», что в нормативно утвержденные сроки. Но какие именно эти сроки — информация не разглашается, — сообщили в пресс-службе Толмачево.

Кроме работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, в аэропорту идет строительство нового терминала. Здесь можно посмотреть ролик из этого здания, снятый в конце февраля.

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Толмачёвореконструкция«Новосибирскавтодор»
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