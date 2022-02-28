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Что сейчас происходит на многомиллиардной стройке в Толмачево — ролик из нового терминала

На строительство уже потрачено 7,4 миллиарда рублей

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В Толмачево показали строительную площадку нового терминала изнутри

В Толмачево показали строительную площадку нового терминала изнутри

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В Новосибирской области в аэропорту Толмачево в ближайшее время планируют начать работы по устройству декоративных панелей на фасад главного атриума и монтаж инженерного оборудования на покрытии здания.

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, завершен монтаж металлоконструкций теплового перехода.


— Завершены работы по устройству кровли аэровокзального комплекса (АВК). Начаты работы по монтажу внутреннего инженерного оборудования и технологического оборудования автоматизированной багажной системы. В границах теплового контура АВК активно ведутся работы по инженерным сетям и чистовой отделке. В главном атриуме ведутся работы по остеклению светопрозрачных фасадов и куполов, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Строительство идет в соответствии с графиком. Уже генеральный подрядчик освоил 7,4 миллиарда рублей. Вся стоимость объекта 14,7 миллиардов рублей. Объект готов на 71,5%.

В Новосибирске в прибрежной зоне на левом берегу строят комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Комплекс должны запустить до введения в эксплуатацию Ледовой арены — летом этого года. Стоимость строительства комплекса очистных сооружений составила 1,4 миллиарда рублей.

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