Что сейчас происходит на многомиллиардной стройке в Толмачево — ролик из нового терминала

В Новосибирской области в аэропорту Толмачево в ближайшее время планируют начать работы по устройству декоративных панелей на фасад главного атриума и монтаж инженерного оборудования на покрытии здания.

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, завершен монтаж металлоконструкций теплового перехода.



— Завершены работы по устройству кровли аэровокзального комплекса (АВК). Начаты работы по монтажу внутреннего инженерного оборудования и технологического оборудования автоматизированной багажной системы. В границах теплового контура АВК активно ведутся работы по инженерным сетям и чистовой отделке. В главном атриуме ведутся работы по остеклению светопрозрачных фасадов и куполов, — сообщили в пресс-службе аэропорта.