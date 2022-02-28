Что сейчас происходит на многомиллиардной стройке в Толмачево — ролик из нового терминала

В Новосибирской области в аэропорту Толмачево в ближайшее время планируют начать работы по устройству декоративных панелей на фасад главного атриума и монтаж инженерного оборудования на покрытии здания.
Как рассказали в пресс-службе Толмачево, завершен монтаж металлоконструкций теплового перехода.
— Завершены работы по устройству кровли аэровокзального комплекса (АВК). Начаты работы по монтажу внутреннего инженерного оборудования и технологического оборудования автоматизированной багажной системы. В границах теплового контура АВК активно ведутся работы по инженерным сетям и чистовой отделке. В главном атриуме ведутся работы по остеклению светопрозрачных фасадов и куполов, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Строительство идет в соответствии с графиком. Уже генеральный подрядчик освоил
В Новосибирске в прибрежной зоне на левом берегу строят комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Комплекс должны запустить до введения в эксплуатацию Ледовой арены — летом этого года. Стоимость строительства комплекса очистных сооружений составила