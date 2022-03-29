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Лидеры рок-группы «Ундервуд» прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске

Один из исполнителей будет диктовать в «Победе», другой — в НГТУ

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Мероприятие стало традиционным для сибиряков

Мероприятие стало традиционным для сибиряков

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«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет 9 апреля, на двух площадках его прочтут исполнители рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Организаторы образовательной акции опубликовали сообщение об этом на официальном сайте мероприятия.

Регистрация на диктант начнется 30 марта. Текст в «Победе» прочитает Максим Кучеренко, для регистрации доступно 250 мест, в НГТУ — Владимир Ткаченко. За день до прочтения диктанта у рок-группы запланирован концерт в клубе «Ночь» в 20:00, сообщается на сайте коллектива.

Актеры также озвучат текст: например, солист НОВАТа Гурий Гурьев в консерватории имени Михаила Глинки, Максим Гуралевич, актер театра «Глобус» — в Новоколледже. На других площадках можно написать диктант под диктовку актеров «Красного факела», «На левом берегу» и Новосибирского музыкального театра.

Автором текста в этом году стала российская писательница Марина Степанова, рассказал координатор Павел Ютяев ТАСС. Материал посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. По словам одной из проверяющих, в тексте стоит обратить внимание на устаревшие слова. Всего в городе организовано 66 площадок, принять участие смогут более 5 тысяч человек.

По словам Павла Ютяева, увеличение цены на бумагу не скажется на проведении мероприятия.

— Бланки напечатаны, вчера забрал их из типографии вместе с плакатами. На этой неделе и в начале следующей мы развезем их по площадкам, — рассказал координатор на пресс-конференции.

В прошлом году текст «Тотального диктанта» прочитала писательница Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза». Как прошел диктант в 2021 году — смотрите здесь.

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