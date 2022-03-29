Лидеры рок-группы «Ундервуд» прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске

«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет 9 апреля, на двух площадках его прочтут исполнители рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Организаторы образовательной акции опубликовали сообщение об этом на официальном сайте мероприятия.

Регистрация на диктант начнется 30 марта. Текст в «Победе» прочитает Максим Кучеренко, для регистрации доступно 250 мест, в НГТУ — Владимир Ткаченко. За день до прочтения диктанта у рок-группы запланирован концерт в клубе «Ночь» в 20:00, сообщается на сайте коллектива.