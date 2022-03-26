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17-летнего подростка из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат с текстом

Полицейские усмотрели в тексте плаката сведения, подрывающие доверие к действиям ВС РФ

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Молодого человека задержали 6 марта — в тот день в городе проходила акция протеста

Молодого человека задержали 6 марта — в тот день в городе проходила акция протеста

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17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Молодого человека задержали 6 марта и доставили в Дзержинский отдел полиции.

— У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ. Его личность была установлена — им оказался 17-летний житель Советского района. После дачи объяснения молодой человек был отпущен, — рассказали в пресс-службе.

Какой именно текст был на плакате, не уточняется.

Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

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Материал рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних. Решением комиссии парня привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Ранее другой новосибирец также попадал под статью о дискредитации ВС РФ за плакат — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго.

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