17-летнего подростка из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат с текстом

17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Молодого человека задержали 6 марта и доставили в Дзержинский отдел полиции.

— У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ. Его личность была установлена — им оказался 17-летний житель Советского района. После дачи объяснения молодой человек был отпущен, — рассказали в пресс-службе.



Какой именно текст был на плакате, не уточняется.