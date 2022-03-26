17-летнего подростка из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат с текстом

17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Молодого человека задержали 6 марта и доставили в Дзержинский отдел полиции.
— У задержанного был изъят плакат с текстом, подрывающим доверие к действиям ВС РФ. Его личность была установлена — им оказался
Какой именно текст был на плакате, не уточняется.
Полицейские составили протокол по
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Материал рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних. Решением комиссии парня привлекли к административной ответственности и назначили штраф.
Ранее другой новосибирец также попадал под статью о дискредитации ВС РФ за плакат — он пытался оправдаться биографией Виктора Гюго.