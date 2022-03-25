25 марта пятница
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняАвтомобиль сбил 10-летнего мальчика
Фото пользователя

Александр Ладан

Директор «Нео Пак»
Фото пользователя

Александр Ладан

Директор «Нео Пак»
Все новости
Все новости

Бидон возвращается? Производитель упаковки — о том, останемся ли мы без молока из-за проблем с тетрапаками

Александр Ладан утверждает, что «молочные яйца» сложены не в одной корзине

121
Обсудить

Поделиться

Молочная продукция не исчезнет из вашего холодильника, уверен Александр Ладан

Молочная продукция не исчезнет из вашего холодильника, уверен Александр Ладан

Поделиться

В середине марта производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов, об этом сообщили «Известия». По данным РБК, проблемы могут возникнуть на заводах Tetra Pak и Elopak из-за проблем с поставками из-за рубежа. Новосибирский предприниматель Александр Ладан, директор компании «Нео Пак», которая занимается производством упаковки, считает, что поводов для паники нет. Будем ли мы теперь покупать молоко в бидонах — в его авторской колонке.

Упаковка тетрапак выходит из чата? Бидон возвращается?

Даже если так, не многие ли из того самого поколения Z топили вместе с Гретой нашей Тунберг три года назад за «зеленую» экономику и холщовые пакеты. Чем бидон хуже? Очень экологично. Но это я так, пар выпустить.

Народ, во-первых, под «тетрапаком» скрывается довольно широкий блок картонной упаковки: тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак, элопак. Даже если вдруг — то уменьшение доли подобной упаковки на рынке молока не критично для потребителя от слова совсем.

Полипак, он же молочная пленка, он же «мягкая упаковка». Это то, что делаем мы.

А еще есть дой-паки, стеклянные бутылки, полиэтиленовые и полипропиленовые бутылки, бидоны и молоко на розлив... Да и с тетрапаком не всё так мрачно. В моменте, конечно, сложно.

Сейчас основная проблема состоит в поставках импортной асептической составляющей для упаковки. Но уже были сообщения, что российские производители пищевого картона тестируют альтернативу.

Многие молочники уже давно выпускали продукцию в разных тарах. Та же «Ирмень» с нами сотрудничает по полипаку не первый месяц.

Так что «молочные яйца» не в одной корзине сложены. Поэтому без молока не останемся. Проблем реальных хватает, чтобы еще из пальца высасывать или глупо хайповать.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

молокопроизводствоупаковка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter