Бидон возвращается? Производитель упаковки — о том, останемся ли мы без молока из-за проблем с тетрапаками

Упаковка тетрапак выходит из чата? Бидон возвращается?

Даже если так, не многие ли из того самого поколения Z топили вместе с Гретой нашей Тунберг три года назад за «зеленую» экономику и холщовые пакеты. Чем бидон хуже? Очень экологично. Но это я так, пар выпустить.

Народ, во-первых, под «тетрапаком» скрывается довольно широкий блок картонной упаковки: тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак, элопак. Даже если вдруг — то уменьшение доли подобной упаковки на рынке молока не критично для потребителя от слова совсем.

Полипак, он же молочная пленка, он же «мягкая упаковка». Это то, что делаем мы.

А еще есть дой-паки, стеклянные бутылки, полиэтиленовые и полипропиленовые бутылки, бидоны и молоко на розлив... Да и с тетрапаком не всё так мрачно. В моменте, конечно, сложно.