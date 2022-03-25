Бидон возвращается? Производитель упаковки — о том, останемся ли мы без молока из-за проблем с тетрапаками

В середине марта производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов, об этом сообщили «Известия». По данным РБК, проблемы могут возникнуть на заводах Tetra Pak и Elopak из-за проблем с поставками из-за рубежа. Новосибирский предприниматель Александр Ладан, директор компании «Нео Пак», которая занимается производством упаковки, считает, что поводов для паники нет. Будем ли мы теперь покупать молоко в бидонах — в его авторской колонке.
Упаковка тетрапак выходит из чата? Бидон возвращается?
Даже если так, не многие ли из того самого поколения Z топили вместе с Гретой нашей Тунберг три года назад за «зеленую» экономику и холщовые пакеты. Чем бидон хуже? Очень экологично. Но это я так, пар выпустить.
Народ, во-первых, под «тетрапаком» скрывается довольно широкий блок картонной упаковки: тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак, элопак. Даже если вдруг — то уменьшение доли подобной упаковки на рынке молока не критично для потребителя от слова совсем.
Полипак, он же молочная пленка, он же «мягкая упаковка». Это то, что делаем мы.
А еще есть дой-паки, стеклянные бутылки, полиэтиленовые и полипропиленовые бутылки, бидоны и молоко на розлив... Да и с тетрапаком не всё так мрачно. В моменте, конечно, сложно.
Сейчас основная проблема состоит в поставках импортной асептической составляющей для упаковки. Но уже были сообщения, что российские производители пищевого картона тестируют альтернативу.
Многие молочники уже давно выпускали продукцию в разных тарах. Та же «Ирмень» с нами сотрудничает по полипаку не первый месяц.
Так что «молочные яйца» не в одной корзине сложены. Поэтому без молока не останемся. Проблем реальных хватает, чтобы еще из пальца высасывать или глупо хайповать.
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