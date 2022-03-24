СГК отключила тепло и горячую воду в 248 жилых домах — когда закончат работы

В Новосибирске для плановых ремонтов СГК отключила от тепла 248 жилых домов, а также детские сады и школы в четырех районах города.



— В городе потеплело до -3 градусов. Сегодня устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов. Держали их на контроле, а сегодня приступили к ремонту на тепломагистралях, — сообщили в пресс-службе СГК.

В Октябрьском районе: работы на теплотрассе по ул. Бориса Богаткова. В зоне отключения — 87 жилых домов, 8 детских учреждений. Ремонт планируется завершить в ночь на 25 марта, к 01:00.

