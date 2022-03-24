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СГК отключила тепло и горячую воду в 248 жилых домах — когда закончат работы

Компания ведет сейчас ремонты в четырех районах

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Все работы планируются завершить не позднее сегодняшней ночи

Все работы планируются завершить не позднее сегодняшней ночи

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В Новосибирске для плановых ремонтов СГК отключила от тепла 248 жилых домов, а также детские сады и школы в четырех районах города.

— В городе потеплело до -3 градусов. Сегодня устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов. Держали их на контроле, а сегодня приступили к ремонту на тепломагистралях, — сообщили в пресс-службе СГК.

В Октябрьском районе: работы на теплотрассе по ул. Бориса Богаткова. В зоне отключения — 87 жилых домов, 8 детских учреждений. Ремонт планируется завершить в ночь на 25 марта, к 01:00.

В Калининском районе: до 17:00 ремонтируют трубопровод по ул. Народной. В контуре отключения — 46 домов, 6 социальных учреждений.

В Ленинском районе: ведется ремонт по ул. Фасадной. Под отключением — 62 дома и 6 детских учреждений. Работы продлятся до 02:00 ночи 25 марта.

В Центральном районе: устраняют дефект на ул. Советской. Отключены 53 дома и 4 детских образовательных учреждения. Работы должны закончить сегодня до 22:00.

Ранее компания опубликовала список улиц и инвестиций на 2022 год.

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СГКотключение горячей водыотключение тепла
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