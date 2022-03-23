«Я предупредил, что болею, но всем по фигу»: мужчину с ковидом свозили на допрос в Искитим, а назад отправили на электричке

— Врачи сказали, что есть подозрение на ковид, и отправили меня 4 февраля на мазок. Я его сдал. И тогда же, 4 февраля, приехал сотрудник полиции. Он мне вручил постановление о том, что возбуждено уголовное дело по моему ДТП. Постановление о моем приводе он так и не показал. Я его предупредил, что я болею. Сказал, что больничный открыт и это, скорее всего, ковид. На что получил очень своеобразный ответ: «Да мне по фигу», — вспоминает разговор Константин.

В итоге мужчину всё-таки увезли из Новосибирска в Искитим на допрос к следователю. Там, по словам Константина, он устно тоже всех предупредил, что находится на больничном.

— Я еле поднялся на этаж, где сидит следователь. Я сразу предупредил, что у меня со 2 февраля открыт больничный и имеется подозрение по ковиду. Следователь ответила, что ей не страшно и она вакцинирована. Вызвали дежурного местного адвоката, хотя у меня был и свой. Я сказал, что если кто-то случайно подхватит коронавирус, то я не виноват. Они, видимо, посчитали, что я обманываю. Меня отпустили, но в Искитиме-то я не ориентировался. Спросил у них, как мне добираться в Новосибирск. Мне ответили, что они не такси и не могут людей развозить, — объяснил Константин.