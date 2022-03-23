«Я предупредил, что болею, но всем по фигу»: мужчину с ковидом свозили на допрос в Искитим, а назад отправили на электричке

Сибиряку с коронавирусом и на костыле с больными ногами пришлось добираться из Искитима до Новосибирска на общественном транспорте. Несмотря на слова мужчины о больничном, его привезли на допрос по уголовному делу из-за ДТП, а затем отказались увозить обратно. Полиция в действиях своих сотрудников нарушений не нашла. Как так получилось — рассказываем эту историю.
Авария и тяжелые травмы
Константин попал в аварию 22 марта 2021 года. Свою фамилию мужчина попросил не указывать, потому что, по его словам, он уже получал в свой адрес нелестные комментарии в соцсетях и опасается новой волны. В тот день Константин ехал по Чуйскому тракту на «Ладе-Калине», когда решил обогнать «Тойоту-Ленд-Крузер-Прадо».
— Он не дал мне обгон сделать, и я затормозил резко. А дальше случилось то, что случилось. «Субару-Форестр» столкнулся с «Хондой-Одиссеем» и отлетел в меня, — вспоминает мужчина.
Как сообщали в ГИБДД, пострадали пять человек. Среди них и Константин. Он получил тяжелые оскольчатые переломы надколенников, правой бедренной кости со смещением, костей правой стопы (медицинские документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
В конце года из-за ДТП было возбуждено уголовное дело.
— 10 декабря следователем Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Константин проходит по уголовному делу как участник ДТП.
«Я сказал, если кто-то случайно подхватит коронавирус, я не виноват»
Сначала в семье Константина коронавирусом заболели мама и младшая сестра, а затем симптомы появились и у мужчины. 2 февраля ему открыли больничный лист (имеется в распоряжении редакции).
— Врачи сказали, что есть подозрение на ковид, и отправили меня 4 февраля на мазок. Я его сдал. И тогда же, 4 февраля, приехал сотрудник полиции. Он мне вручил постановление о том, что возбуждено уголовное дело по моему ДТП. Постановление о моем приводе он так и не показал. Я его предупредил, что я болею. Сказал, что больничный открыт и это, скорее всего, ковид. На что получил очень своеобразный ответ: «Да мне по фигу», — вспоминает разговор Константин.
В итоге мужчину всё-таки увезли из Новосибирска в Искитим на допрос к следователю. Там, по словам Константина, он устно тоже всех предупредил, что находится на больничном.
— Я еле поднялся на этаж, где сидит следователь. Я сразу предупредил, что у меня со 2 февраля открыт больничный и имеется подозрение по ковиду. Следователь ответила, что ей не страшно и она вакцинирована. Вызвали дежурного местного адвоката, хотя у меня был и свой. Я сказал, что если кто-то случайно подхватит коронавирус, то я не виноват. Они, видимо, посчитали, что я обманываю. Меня отпустили, но в Искитиме-то я не ориентировался. Спросил у них, как мне добираться в Новосибирск. Мне ответили, что они не такси и не могут людей развозить, — объяснил Константин.
Мужчина с ужасом вспоминает, как добирался назад до Новосибирска. Он ходит с тростью, а ноги болят до сих пор. Врачи предупредили его, что состояние может усугубиться, если неудачно упасть или перегрузить ноги. Чтобы сесть на электричку, Константину пришлось преодолеть целую полосу препятствий — пешеходный мост и вертикальные лестницы вагонов. В итоге на электричке он добрался из Искитима в Новосибирск. Сколько людей с ним контактировало за это время, посчитать уже невозможно.
Мужчина решил сдать ПЦР в частной клинике и получил 8 февраля результат — он действительно болел на тот момент коронавирусом (результат ПЦР имеется в распоряжении редакции).
Что говорят в МВД
В ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции сообщили, что действительно 4 февраля проводились «следственные действия» с участниками ДТП.
— Ходатайств от данного гражданина о переносе даты производства следственных действий, а также жалоб на состояние здоровья не поступало. Копии медицинских документов о временной нетрудоспособности не предоставлялись, — утверждают в полиции. — С учетом изложенного, нарушений в действиях сотрудников указанного следственного подразделения не установлено.
Константин из МВД также получил ответы, что нарушений в действиях сотрудников не было, тогда мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Ее перенаправили в медико-санитарную часть МВД России. В ответе регионального Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции, говорится, что если вина должностных лиц будет установлена, то им грозит ответственность по
«Никто даже слушать не стал, что у него открыт больничный»
Адвокат Дмитрий Смышляев, который представляет интересы Константина, рассказал, что пытался добиться, чтобы рассмотрение дела проводили в Новосибирске. Все участники дела проживают здесь, но его оставили по месту произошедшего ДТП — в Искитимском районе.
— И в тот день никто даже слушать не стал, что у него открыт больничный. Он же в электронном виде, на руки не выдается. Как он мог его предоставить? Но они могли проверить эту информацию. Следователь сама за врача определила, может или не может человек с переломанными ногами передвигаться, болен он или нет ковидом. И сама за всех всё решает. В итоге Константину с переломанными ногами пришлось добираться на общественном транспорте из неизвестного ему города. При этом они подвергли таким образом опасности заражения коронавирусом других людей, — подчеркнул Дмитрий Смышляев.
Также, по словам адвоката, в полиции Константину угрожали, что если он не согласится сотрудничать и приезжать на допросы, то его возьмут под стражу. Адвокат предоставил запись разговора в редакцию. На ней слышно, как Константин говорит с женщиной, по словам адвоката, это голос следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».
— Вы ко мне уже приезжали. И физическое состояние ваше было вполне себе адекватным и сносным. Не нужно сейчас придумывать, что вы не можете приехать. Транспорт у нас ходит. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, официально вызываю вас на допрос. В понедельник в 12 часов. Не явитесь — я вас арестую. До свидания, — бросила трубку женщина.
Разговор, по словам адвоката, был записан 24 января, после него и было решено привезти мужчину с помощью сотрудников полиции, что и произошло 4 февраля. Жалоба по этому поводу написана в прокуратуру Новосибирской области (копия имеется в распоряжении редакции), также адвокат с Константином намерены добиваться наказания для сотрудников, которые привезли мужчину на допрос в другой город, отказались отвозить обратно и проигнорировали его слова о болезни.
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