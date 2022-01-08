Бить или пропустить? Что делать, если вам зеленый, а впереди пытается проскочить нарушитель — смотрим ДТП с «Рено-Логан»

В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем типовой и весьма частый вид ДТП: один автомобиль пытается в последний момент проскочить перекресток, другой уже едет на свой зеленый. Как не попасть в такую аварию и какие подсказывающие факторы сигнализируют об опасности — разбираем с экспертом.



Улица Станционная, автомобили едут со стороны аэропорта, вот они приближаются к Т-образному перекрестку с ул. Порт-Артурской. Автомобили с этой улицы заканчивают свои маневры, и вот машинам по Станционной загорается зеленый — легковушка в левом ряду едет, не сбавляя ходу. Но ее поджидает сюрприз: водитель «Рено-Логан» решил проскочить перекресток в самый последний момент — смотрите видео.