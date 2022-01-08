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Бить или пропустить? Что делать, если вам зеленый, а впереди пытается проскочить нарушитель — смотрим ДТП с «Рено-Логан»

Изучаем аварию на Станционной в фазе переключения светофора

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Сразу после столкновения

Сразу после столкновения

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В рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем типовой и весьма частый вид ДТП: один автомобиль пытается в последний момент проскочить перекресток, другой уже едет на свой зеленый. Как не попасть в такую аварию и какие подсказывающие факторы сигнализируют об опасности — разбираем с экспертом.

Улица Станционная, автомобили едут со стороны аэропорта, вот они приближаются к Т-образному перекрестку с ул. Порт-Артурской. Автомобили с этой улицы заканчивают свои маневры, и вот машинам по Станционной загорается зеленый — легковушка в левом ряду едет, не сбавляя ходу. Но ее поджидает сюрприз: водитель «Рено-Логан» решил проскочить перекресток в самый последний момент — смотрите видео.

Можно говорить о том, что легковушка, двигавшаяся по Станционной, имела уже полный приоритет: ей горел полноценный зеленый. А водитель «Рено-Логан», вероятно, выехал на перекресток уже далеко не на зеленый сигнал светофора.

— Однозначно столкновение произошло вследствие нарушения пункта 6.15 ПДД РФ водителем «Рено-Логан». Хотя водитель грузовика его увидел и пытался предотвратить ДТП, избежать столкновения не удалось, так как водитель легковушки, которая двигалась в левом ряду, физически не мог его видеть, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Итак, какие факторы могли смутить водителя машины в левом ряду и помочь предотвратить аварию? Да, грузовик в среднем ряду, который не торопился стартануть, мог подсказать, что там, на перекрестке, кто-то еще есть. Но, с другой стороны, водитель легковушки мог подумать, что шофер грузовика просто неспешно стартует со светофора.

— Притормозить, конечно, мог бы, но в правилах об этом ничего не сказано. У него четко горит зеленый, и он следует сигналу светофора, хотя человеческая логика имеет место быть. Но водитель легковушки поступает согласно Правилам дорожного движения, — отмечает эксперт.

Да, действительно, в правилах сказано только о торможении перед пешеходным переходом, если соседние машины снижают скорость.

Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

В остальных случаях следует руководствоваться логикой, опытом, интуицией наконец. Если в соседнем ряду машины стоят и не начинают движение, ну подождите две секунды — мало ли что. Фаза переключения светофоров — довольно опасный и зачастую неоднозначный момент, многие водители потом с трудом доказывают, что ехали на зеленый.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДД
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