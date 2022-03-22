«Видны все вспышки и протуберанцы»: новосибирский астрофотограф сделал высокоточные снимки Солнца

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие максимально приближенные фотографии Солнца. В этом ему помог новый высокотехнологичный телескоп — даже не пришлось отъезжать далеко от Новосибирска.

— Фотографировал позавчера непосредственно в городе, недалеко от своего дома. Ко мне приехал новый фильтр для телескопа, который позволяет снимать Солнце в линии водорода, где солнечная хромосфера — там видны все вспышки, протуберанцы и всё самое-самое интересное. То есть фильтр супертехнологичный, — рассказал Алексей Поляков.