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«Видны все вспышки и протуберанцы»: новосибирский астрофотограф сделал высокоточные снимки Солнца

Кадры помог сделать супертехнологичный фильтр для телескопа

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Фотографии удалось сделать прямо из города

Фотографии удалось сделать прямо из города

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие максимально приближенные фотографии Солнца. В этом ему помог новый высокотехнологичный телескоп — даже не пришлось отъезжать далеко от Новосибирска.

— Фотографировал позавчера непосредственно в городе, недалеко от своего дома. Ко мне приехал новый фильтр для телескопа, который позволяет снимать Солнце в линии водорода, где солнечная хромосфера — там видны все вспышки, протуберанцы и всё самое-самое интересное. То есть фильтр супертехнологичный, — рассказал Алексей Поляков.

С более простыми фильтрами такие точные снимки сделать бы не удалось, пояснил астрофотограф

С более простыми фильтрами такие точные снимки сделать бы не удалось, пояснил астрофотограф

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Еще одно преимущество нового фильтра, объяснил Алексей — его способность выдавать равномерную картинку:

— Если бы фильтр был менее точным, мы бы не увидели столько деталей. Фильтры сами по себе неравномерные — в какой-то части может картинка выпадать, а в другой — быть более контрастной.

На снимках даже можно разглядеть небольшие вспышки на Солнце

На снимках даже можно разглядеть небольшие вспышки на Солнце

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал завораживающие снимки туманности Розетка и звездного скопления ngc2244 в созвездии Единорога.

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Солнцеастрофотограф
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