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Благоустройство сквера в Пашино начнут в июле 2022 года — на проект и документы для него потратили полмиллиона

Общественное обсуждение дизайн-проекта закончится 30 марта

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Обсуждение проекта началось 15 марта

Обсуждение проекта началось 15 марта

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Мэрия Новосибирска рассказала, сколько уже выделено денег на сквер «Гвардейский», который благоустроят в Пашино.

— МАУ «Горзеленхоз» заключил 5 марта 2022 года муниципальный контракт на выполнение мероприятий по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации для благоустройства сквера «Гвардейский» со сроком до 10 марта 2022, включая получение положительной оценки экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Стоимость муниципального контракта составляет 515 тысяч рублей, — сообщили в мэрии.

Сколько потратят средств на реализацию проекта, будет известно позже, деньги будут выделены из бюджета Новосибирской области. Начало работ по благоустройству запланировано на июль 2022 года.

Также мэрия объяснила, что произойдет с памятником Ленину, если примут новый дизайн-проект по благоустройству сквера в Пашино. Сейчас идет обсуждение проекта. Если его примут, то памятник отремонтируют и оставят в центре сквера.

— В настоящее время территория сквера находится в неудовлетворительном состоянии, включая памятник В. И. Ленину, для которого в проектно-сметной документации включены мероприятия по его капитальному ремонту и постамента под ним, — говорится в ответе городской администрации.

Обсуждение дизайн-проекта проходит в онлайн-формате на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск», любой желающий может оставить свои предложения и комментарии к проекту, которые в свою очередь будут подробно проработаны управлением по благоустройству общественных пространств мэрии совместно с разработчиками дизайн-проекта.

В феврале мэрия проводила обсуждение дизайн-проекта транспортного кольца на площади Маркса, где в центр решили перенести памятник Покрышкину. Начало работ по реконструкции запланировано на март 2022 года.

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Пашиносквер
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