Благоустройство сквера в Пашино начнут в июле 2022 года — на проект и документы для него потратили полмиллиона

Мэрия Новосибирска рассказала, сколько уже выделено денег на сквер «Гвардейский», который благоустроят в Пашино.

— МАУ «Горзеленхоз» заключил 5 марта 2022 года муниципальный контракт на выполнение мероприятий по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации для благоустройства сквера «Гвардейский» со сроком до 10 марта 2022, включая получение положительной оценки экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Стоимость муниципального контракта составляет 515 тысяч рублей, — сообщили в мэрии.

Сколько потратят средств на реализацию проекта, будет известно позже, деньги будут выделены из бюджета Новосибирской области. Начало работ по благоустройству запланировано на июль 2022 года.

