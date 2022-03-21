Благоустройство сквера в Пашино начнут в июле 2022 года — на проект и документы для него потратили полмиллиона

Мэрия Новосибирска рассказала, сколько уже выделено денег на сквер «Гвардейский», который благоустроят в Пашино.
— МАУ «Горзеленхоз» заключил 5 марта 2022 года муниципальный контракт на выполнение мероприятий по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации для благоустройства сквера «Гвардейский» со сроком до 10 марта 2022, включая получение положительной оценки экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Стоимость муниципального контракта составляет 515 тысяч рублей, — сообщили в мэрии.
Сколько потратят средств на реализацию проекта, будет известно позже, деньги будут выделены из бюджета Новосибирской области. Начало работ по благоустройству запланировано на июль 2022 года.
Также мэрия объяснила, что произойдет с памятником Ленину, если примут новый дизайн-проект по благоустройству сквера в Пашино. Сейчас идет обсуждение проекта. Если его примут, то памятник отремонтируют и оставят в центре сквера.
— В настоящее время территория сквера находится в неудовлетворительном состоянии, включая памятник
Обсуждение дизайн-проекта проходит в онлайн-формате на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск», любой желающий может оставить свои предложения и комментарии к проекту, которые в свою очередь будут подробно проработаны управлением по благоустройству общественных пространств мэрии совместно с разработчиками дизайн-проекта.
В феврале мэрия проводила обсуждение дизайн-проекта транспортного кольца на площади Маркса, где в центр решили перенести памятник Покрышкину. Начало работ по реконструкции запланировано на март 2022 года.