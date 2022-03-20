Жители Каменки обратились к губернатору за запретом на новое строительство — они опасаются нарушений

Также жители потребовали запретить любое новое строительство, пока не будут решены вопросы, озвученные ими на публичных слушаниях в январе. Среди них отсутствие социальной инфраструктуры (детских садов, школ, медицинских учреждений) и альтернативных выездов из сельсовета в Новосибирск.



— Буквально вчера пришло письмо относительно альтернативного выезда вдоль железной дороги — его закрывают. Но это и не дорога, это просто проезд. Вопрос очень острый, администрация должна уже вмешаться и решить его, — заметила Ольга Вентлянд.



По словам депутата, при сборе подписей жители столкнулись с уничтожением подписных листов.



— Мы раскладывали подписные листы по торговым точкам — так же делали, когда собирали подписи к возражениям перед публичными слушаниями, — рассказала она. — Просто приехали два молодых человека, зашли в масках, забрали подписные листы и вышли. Девчонки из магазина за ними выбежали, пытались забрать, но они их разорвали и уехали.