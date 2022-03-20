Жители Каменки обратились к губернатору за запретом на новое строительство — они опасаются нарушений

Жители Каменского сельсовета отправили губернатору требование запретить новое строительство — Андрей Травников попросил проверить, нет ли в планах застройщиков нарушений.
Как рассказала журналисту НГС депутат Каменского сельсовета Ольга Вентлянд, под обращениями к губернатору, главе администрации Новосибирского района и
Также жители потребовали запретить любое новое строительство, пока не будут решены вопросы, озвученные ими на публичных слушаниях в январе. Среди них отсутствие социальной инфраструктуры (детских садов, школ, медицинских учреждений) и альтернативных выездов из сельсовета в Новосибирск.
— Буквально вчера пришло письмо относительно альтернативного выезда вдоль железной дороги — его закрывают. Но это и не дорога, это просто проезд. Вопрос очень острый, администрация должна уже вмешаться и решить его, — заметила Ольга Вентлянд.
По словам депутата, при сборе подписей жители столкнулись с уничтожением подписных листов.
— Мы раскладывали подписные листы по торговым точкам — так же делали, когда собирали подписи к возражениям перед публичными слушаниями, — рассказала она. — Просто приехали два молодых человека, зашли в масках, забрали подписные листы и вышли. Девчонки из магазина за ними выбежали, пытались забрать, но они их разорвали и уехали.
Публичные слушания по планам развития Каменки прошли 19 января. За месяц до них стало известно о планах новосибирского застройщика «Энергомонтаж» включить в границы сельсовета прилегающие земли и построить на них несколько многоэтажных домов, школу и детский сад. Согласно заключению по слушаниям, компании рекомендовано в предложении отказать. Предложение «Чкаловского» и «СЕАЛ» поступило в день слушаний, и возражения жителей в заключении не отражены.
— Мы даже не ознакомились с предложениями и считаем, что нарушены наши права. По правилам проведения публичных слушаний жители должны высказать свое мнение, и оно должно быть определено, а как мы можем его выразить? — сказала Ольга Вентлянд.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сказал, что направил обращение жителей в региональный Минстрой.
— В том числе с целью проверки, есть ли какие-то нарушения законодательства в сфере градостроительства. Если есть нарушения, то, конечно, есть основания для прекращения [застройки], — заявил он.
Журналист НГС направила запрос в ведомство, но ответ к моменту публикации еще не поступил. Жителям Каменского сельсовета в министерстве должны ответить в течение 30 дней.
«Энергомонтаж» в Новосибирске известен тем, что является главным застройщиком микрорайона «Родники». ЗАО «Чкаловское» производит молоко и молочную продукцию, ООО «СЕАЛ», по данным «Контур.Фокуса», в равных долях принадлежит Сергею Богданову и Александру Кравцову. Вместе они также являются учредителями целого ряда компаний, среди которых «ГелеонСтрой Маркет». Бренд «Гелеон» — это основной застройщик коттеджных поселков в Каменке.
НГС подробно рассказывал об озвученных на публичных слушаниях в Каменке предложениях и позиции жителей — они также отмечали, что однажды им уже удалось ввести мораторий на новое строительство. Тогда директор «Энергомонтажа» Иван Сидоренко отметил, что компания не приступит к строительству в ближайшие пять лет — за это время она планирует решить вопрос с коммуникациями на участке. Совладелец компании «СЕАЛ» Сергей Богданов в свою очередь заверил, что коттеджная застройка, которую планирует компания, займет еще больше времени. Предполагалось, что за этот срок острые проблемы сельсовета должны быть решены.