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Министр промышленности Новосибирской области сломал ногу на хоккее

Он посещает мероприятия на костылях

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Министр промышленности был на костылях 18 марта на открытии пункта сбора гуманитарной помощи

Министр промышленности был на костылях 18 марта на открытии пункта сбора гуманитарной помощи

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Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сломал ногу во время игры в хоккей. Об этом он сообщил корреспонденту НГС.

— Большая и малая берцовая кость сломана, — уточнил министр промышленности корреспонденту НГС.

Вчера, 16 марта, на рейде в Новосибирске министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и врио Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев провели рейд по магазинам «Пятерочка» и «Магнит». Министр промышленности был на костылях.

Сегодня, 17 марта, министр промышленности Андрей Гончаров посетил открытие пунктов сбора гуманитарной помощи республикам Донбасса.

В конце февраля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук попал в больницу с коронавирусом.

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