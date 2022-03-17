Министр промышленности Новосибирской области сломал ногу на хоккее

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сломал ногу во время игры в хоккей. Об этом он сообщил корреспонденту НГС.
— Большая и малая берцовая кость сломана, — уточнил министр промышленности корреспонденту НГС.
Вчера, 16 марта, на рейде в Новосибирске министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и врио Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев провели рейд по магазинам «Пятерочка» и «Магнит». Министр промышленности был на костылях.
Сегодня, 17 марта, министр промышленности Андрей Гончаров посетил открытие пунктов сбора гуманитарной помощи республикам Донбасса.
В конце февраля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук попал в больницу с коронавирусом.