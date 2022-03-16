Андрей Травников ждет роста заказов для новосибирского завода Чкалова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня,
— Я могу подтвердить, что модернизация, что программа модернизации завода Чкалова очень большая, на несколько лет под конкретные проекты и изделия. И с учетом востребованности продукции нашего предприятия в ходе спецоперации, наверное, никаких сомнений по реализации этой программы не может быть, — уверен Андрей Травников.
Также предприятие занимается и выпуском гражданской продукции.
— Завод Чкалова и сегодня участвует в проектах по производству гражданских самолетов. Это и Superjet, и это
Он добавил, что решения по лизинговым самолетам, которые находятся в аэропорту Толмачево, готовятся на федеральном уровне.
— Могу точно сказать, что любое развитие событий не повлияет на внутрироссийскую маршрутную сеть. То есть Новосибирск по-прежнему остается главным хабом за Уралом для всех наших россиян, — заключил Андрей Травников.
Санкции Запада, введенные из-за спецоперации на Украине, сильно ударили по отечественной гражданской авиации, которая вряд ли в ближайшее время сможет рассчитывать на зарубежные самолеты Boeing и Airbus. На замену им может прийти