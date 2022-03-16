Андрей Травников ждет роста заказов для новосибирского завода Чкалова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта , во время пресс-конференции сообщил, как работает сейчас завод им. Чкалова.

— Я могу подтвердить, что модернизация, что программа модернизации завода Чкалова очень большая, на несколько лет под конкретные проекты и изделия. И с учетом востребованности продукции нашего предприятия в ходе спецоперации, наверное, никаких сомнений по реализации этой программы не может быть, — уверен Андрей Травников.

Также предприятие занимается и выпуском гражданской продукции.