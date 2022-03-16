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Андрей Травников ждет роста заказов для новосибирского завода Чкалова

Модернизация предприятия будет проведена по плану

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Завод собирает военные самолеты и производит детали для гражданской авиации

Завод собирает военные самолеты и производит детали для гражданской авиации

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта, во время пресс-конференции сообщил, как работает сейчас завод им. Чкалова.

— Я могу подтвердить, что модернизация, что программа модернизации завода Чкалова очень большая, на несколько лет под конкретные проекты и изделия. И с учетом востребованности продукции нашего предприятия в ходе спецоперации, наверное, никаких сомнений по реализации этой программы не может быть, — уверен Андрей Травников.

Также предприятие занимается и выпуском гражданской продукции.

— Завод Чкалова и сегодня участвует в проектах по производству гражданских самолетов. Это и Superjet, и это МС-21. Мы не производим конечную сборку этих изделий, просто масштабы нашего производства не позволяют такие фюзеляжи собирать. Они собираются в Комсомольске-на-Амуре, в Иркутске. Отдельные элементы планера собираются у нас, в Новосибирске. Думаю, что объемы заказов нашего завода в связи со срочной задачей по импортозамещению будут только расти, — сказал губернатор.

Он добавил, что решения по лизинговым самолетам, которые находятся в аэропорту Толмачево, готовятся на федеральном уровне.

— Могу точно сказать, что любое развитие событий не повлияет на внутрироссийскую маршрутную сеть. То есть Новосибирск по-прежнему остается главным хабом за Уралом для всех наших россиян, — заключил Андрей Травников.

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Андрей Травниковзавод Чкалова
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