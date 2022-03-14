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Андрей Травников завел собственный Telegram-канал после отказа от Facebook и Instagram

Губернатор публично объявил об этом сегодня, 14 марта

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Андрей Травников пообещал на канале оперативно размещать важную информацию о регионе и решениях правительства НСО

Андрей Травников пообещал на канале оперативно размещать важную информацию о регионе и решениях правительства НСО

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников завел собственный Telegram-канал. Ранее он заявил у себя в соцсетях, что не будет больше вести свои страницы в Facebook и Instagram.

— Создаю еще один канал информирования жителей Новосибирской области о событиях в регионе — Telegram-канал. Он называется Травников Андрей, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Предлагаю подписываться. Я там буду размещать самую оперативную информацию о всех событиях и решениях правительства Новосибирской области, которые будут происходить в ближайшие дни, недели и месяцы.

11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ». Сегодня, 14 марта, началась блокировка и Instagram.

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