Андрей Травников завел собственный Telegram-канал после отказа от Facebook и Instagram

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников завел собственный Telegram-канал. Ранее он заявил у себя в соцсетях, что не будет больше вести свои страницы в Facebook и Instagram.
— Создаю еще один канал информирования жителей Новосибирской области о событиях в регионе — Telegram-канал. Он называется Травников Андрей, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Предлагаю подписываться. Я там буду размещать самую оперативную информацию о всех событиях и решениях правительства Новосибирской области, которые будут происходить в ближайшие дни, недели и месяцы.
11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ». Сегодня,