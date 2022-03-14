В России начали блокировать Instagram

Тысячи пользователей Instagram по всей России сообщили о проблемах с доступом к социальной сети. Блокировка Instagram началась даже раньше, чем предупреждал Роскомнадзор. Первыми о сложностях с Instagram сообщили во Владивостоке, затем и по всей стране.





Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».