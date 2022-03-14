В России начали блокировать Instagram

Тысячи пользователей Instagram по всей России сообщили о проблемах с доступом к социальной сети. Блокировка Instagram началась даже раньше, чем предупреждал Роскомнадзор. Первыми о сложностях с Instagram сообщили во Владивостоке, затем и по всей стране.
Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».
В Роскомнадзоре заявляли, что заблокируют Instagram для российских пользователей в 00 часов 14 марта, предусмотрев 48 часов переходного периода, «поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков».
Сейчас о сбоях в работе приложения и сайта сообщают пользователи по всей России. При этом, по их словам, через VPN-сервисы социальная сеть продолжает работать.
Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована на территории РФ 14 марта. Об этом он написал в Twitter. По его словам, из-за этого решения 80 миллионов пользователей в России будут лишены связи друг с другом и с остальным миром. Кроме того, он отметил, что примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.
Что будет пользователям, которые намерены пользоваться соцсетями в обход блокировки, — мы выяснили с экспертами.