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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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В России начали блокировать Instagram

Забанить соцсеть от Роскомнадзора потребовала Генпрокуратура

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Напомним, <a href="https://ngs42.ru/text/world/2022/03/05/70488473/" class="_" target="_blank">соцсеть Facebook</a> ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора, а затем <a href="https://ngs42.ru/text/world/2022/03/05/70488473/" class="_" target="_blank">закрыли доступ и к Twitter</a>

Напомним, соцсеть Facebook ранее была заблокирована на территории России по решению Роскомнадзора, а затем закрыли доступ и к Twitter

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Тысячи пользователей Instagram по всей России сообщили о проблемах с доступом к социальной сети. Блокировка Instagram началась даже раньше, чем предупреждал Роскомнадзор. Первыми о сложностях с Instagram сообщили во Владивостоке, затем и по всей стране.


Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta, которой принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине. Facebook уже заблокирован в России из-за «дискриминации российских СМИ».


В Роскомнадзоре заявляли, что заблокируют Instagram для российских пользователей в 00 часов 14 марта, предусмотрев 48 часов переходного периода, «поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков».

Сейчас о сбоях в работе приложения и сайта сообщают пользователи по всей России. При этом, по их словам, через VPN-сервисы социальная сеть продолжает работать.

Карта сбоев

Карта сбоев

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована на территории РФ 14 марта. Об этом он написал в Twitter. По его словам, из-за этого решения 80 миллионов пользователей в России будут лишены связи друг с другом и с остальным миром. Кроме того, он отметил, что примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.

Instagram — всё

Instagram — всё

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Что будет пользователям, которые намерены пользоваться соцсетями в обход блокировки, — мы выяснили с экспертами.

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InstagramГенпрокуратураРоскомнадзорсоцсетиспецоперация на УкраинеMeta
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