Отопление и горячую воду вернули в 30 домов и 2 театра в центре Новосибирска

В центре Новосибирска устранили повреждение на тепломагистрали, из-за которого 30 домов (в том числе Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр) остались без тепла.
— Тепломагистраль на перекрестке улиц Романова и Мичурина полностью включена в работу после ремонта, теплоноситель начинает поступать в дома и здания, — сообщили в СГК.
В компании уточнили, что работы по устранению повреждения провели в тепловой камере — вскрытие асфальта не потребовалось.
Отключение было плановым. Под него также попали 24 многоквартирных дома, 3 детских образовательных учреждения и 2 медицинских. Все здания находятся на улицах Каменской, Красный проспект, Мичурина, Орджоникидзе, Потанинской, Романова, Советской, Трудовой, Фрунзе, Ядринцевской.
В начале февраля без отопления оставался 61 дом на Широкой улице, которое отключалась из-за дефектов на тепломагистрали.