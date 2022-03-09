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Отопление и горячую воду вернули в 30 домов и 2 театра в центре Новосибирска

С 9 утра на тепломагистрали проводили плановые работы

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Изначально предполагалось, что тепла в домах не будет до часа ночи

Изначально предполагалось, что тепла в домах не будет до часа ночи

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В центре Новосибирска устранили повреждение на тепломагистрали, из-за которого 30 домов (в том числе Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр) остались без тепла.

— Тепломагистраль на перекрестке улиц Романова и Мичурина полностью включена в работу после ремонта, теплоноситель начинает поступать в дома и здания, — сообщили в СГК.

В компании уточнили, что работы по устранению повреждения провели в тепловой камере — вскрытие асфальта не потребовалось.

Отключение было плановым. Под него также попали 24 многоквартирных дома, 3 детских образовательных учреждения и 2 медицинских. Все здания находятся на улицах Каменской, Красный проспект, Мичурина, Орджоникидзе, Потанинской, Романова, Советской, Трудовой, Фрунзе, Ядринцевской.

В начале февраля без отопления оставался 61 дом на Широкой улице, которое отключалась из-за дефектов на тепломагистрали.

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СГКгорячее водоснабжениеотопление
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