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На несогласованной протестной акции в Новосибирске прошли задержания

Среди задержанных — журналист НГС

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Люди пришли на площадь перед Оперным театром примерно к 14 часам

Люди пришли на площадь перед Оперным театром примерно к 14 часам

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В Новосибирске 6 марта на несогласованной акции протеста прошли задержания.

Акция началась в центре Новосибирска перед Оперным театром, затем людей стали задерживать. В том числе задержали корреспондента НГС, на котором был жилет с надписью «Пресса».

— Я находился на площадке перед Оперным театром. Со стороны памятника Ленину начали идти строем полицейские. Зажали в центр тех, кто не успел выйти, и начали их по частям доставлять к автозакам. Я сообщил сотрудникам, что я журналист НГС, работаю по редакционному заданию, показал удостоверение. Меня сначала не выпустили из оцепления, а потом отвели к автозаку. Сотрудники отказались представиться и не сообщили, куда везут, — уточнил журналист НГС Виктор Бобровников.

Журналист Виктор Бобровников уточнил, что в отделении объяснил сотрудникам полиции свой статус, однако причин его задержания ему не сообщили

Журналист Виктор Бобровников уточнил, что в отделении объяснил сотрудникам полиции свой статус, однако причин его задержания ему не сообщили

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К моменту прибытия людей на площади уже было много силовиков

К моменту прибытия людей на площади уже было много силовиков

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В отделение забирали даже сидящих на лавочках

В отделение забирали даже сидящих на лавочках

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Официальных комментариев о задержании журналистов полиция пока не давала

Официальных комментариев о задержании журналистов полиция пока не давала

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Возраст участников акции сильно колебался

Возраст участников акции сильно колебался

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Журналист НГС обратился за комментарием о количестве задержанных в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.

В момент подготовки материала корреспондент НГС Виктор Бобровников сообщил, что его отпустили из отдела полиции в 19 часов 15 минут.

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