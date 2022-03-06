На несогласованной протестной акции в Новосибирске прошли задержания

В Новосибирске 6 марта на несогласованной акции протеста прошли задержания.



Акция началась в центре Новосибирска перед Оперным театром, затем людей стали задерживать. В том числе задержали корреспондента НГС, на котором был жилет с надписью «Пресса».

— Я находился на площадке перед Оперным театром. Со стороны памятника Ленину начали идти строем полицейские. Зажали в центр тех, кто не успел выйти, и начали их по частям доставлять к автозакам. Я сообщил сотрудникам, что я журналист НГС, работаю по редакционному заданию, показал удостоверение. Меня сначала не выпустили из оцепления, а потом отвели к автозаку. Сотрудники отказались представиться и не сообщили, куда везут, — уточнил журналист НГС Виктор Бобровников.