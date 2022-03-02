На Луну упадет часть космической ракеты. Увидят ли это новосибирцы?

При этом новосибирцев уже поспешили разочаровать — ничего посмотреть не получится.



— С Земли падения не будет видно, так как это произойдет на обратной стороне Луны, которая не видна даже во время либраций (покачивания) Луны. Территория для наблюдений, указанная в источниках (Сибирь), взята из расчета, что только в этих регионах Луна будет над горизонтом во время столкновения, а Солнце уже зайдет. Это будет в период гражданских сумерек, — объяснила Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

Луна пройдет 3 марта фазу новолуния, а это значит, что 4 марта на небе будет виден лишь узкий растущий серп, заходящий за горизонт около 21 часа.