На Луну упадет часть космической ракеты. Увидят ли это новосибирцы?

Астрономы объяснили, почему жители Новосибирска не смогут увидеть столкновение Луны с космической ракетой.
Накануне стало известно, что на Луну 4 марта, около 19:30 (новосибирское время), столкнется часть ракеты. Об этом написало издание «Известие» со ссылкой на РИА Новости (сейчас у агентства наблюдаются проблемы с загрузкой материалов). В публикации говорится, что, по данным профессора Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко, жители России от Омска до Новосибирска смогут увидеть столкновение.
При этом новосибирцев уже поспешили разочаровать — ничего посмотреть не получится.
— С Земли падения не будет видно, так как это произойдет на обратной стороне Луны, которая не видна даже во время либраций (покачивания) Луны. Территория для наблюдений, указанная в источниках (Сибирь), взята из расчета, что только в этих регионах Луна будет над горизонтом во время столкновения, а Солнце уже зайдет. Это будет в период гражданских сумерек, — объяснила Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
Луна пройдет 3 марта фазу новолуния, а это значит, что 4 марта на небе будет виден лишь узкий растущий серп, заходящий за горизонт около 21 часа.
— Невооруженным глазом мы не увидели бы даже если это произошло на видимой стороне Луны. Пишут про облако пыли, да облако пыли поднимается, но если упадёт в указанное место падения (кратер Герцшпрунга), пыль не поднимется настолько, чтобы мы увидели её с видимой стороны. Это теоретические расчеты, — добавила специалист.
Назывались несколько версий, чья это могла быть ракета. Изначально предполагалось, что это будет вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Позже исследователи выяснили, что с Луной столкнется, предположительно, третья ступень китайской ракеты «Чанчжэн-3°С», которая стартовала в 2014 году, чтобы доставить на лунную поверхность автоматическую станцию «Чанъэ-5Т1». При этом в МИД Китая 21 февраля заявили, что ступень китайской ракеты-носителя полностью сгорела, уточняют «Известия».
10 июня жители Новосибирска могли наблюдать частную фазу кольцевого солнечного затмения — Луна закрыла диск Солнца на треть. Такие затмения происходят, когда Луна находится слишком далеко от Земли.