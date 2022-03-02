Власти Кемеровской области стали называть регион КуZбассом в знак поддержки спецоперации на Украине

Власти Кузбасса изменили вариацию написания названия региона — теперь буква «з» заменена на Z. Подобное написание, например, встречается в пресс-релизе о том, что жители региона (куZбассовцы) написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Валерия Гергиева, которого накануне уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.
Также в соцсетях на страницах администраций и глав территорий, региональных министерств появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».
Наши коллеги из NGS42.RU поинтересовались в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, что означает «КуZбасс».
— КуZбасс — это вариация написания названия региона в поддержку спецоперации, — объяснили в пресс-службе.
Отметим, ранее наши коллеги из E1 сообщали, что на медиафасаде «Екатеринбург Арены» появились огромные хештеги в поддержку военной спецоперации на Украине: там были надписи «Своих не бросаем Z», «Русская весна Z» и «За президента Z».
Знак Z (зэт) стал одним из символов военного конфликта на Украине. Его наносят на российскую военную технику. По словам военных экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.
Напомним, 24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли.
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