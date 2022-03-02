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Власти Кемеровской области стали называть регион КуZбассом в знак поддержки спецоперации на Украине

Новый вариант написания появился в пресс-релизах администрации регионального правительства

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Жителей региона при этом называют куZбассовцами

Жителей региона при этом называют куZбассовцами

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Власти Кузбасса изменили вариацию написания названия региона — теперь буква «з» заменена на Z. Подобное написание, например, встречается в пресс-релизе о том, что жители региона (куZбассовцы) написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Валерия Гергиева, которого накануне уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

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Также в соцсетях на страницах администраций и глав территорий, региональных министерств появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».

Наши коллеги из NGS42.RU поинтересовались в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, что означает «КуZбасс».

— КуZбасс — это вариация написания названия региона в поддержку спецоперации, — объяснили в пресс-службе.

Отметим, ранее наши коллеги из E1 сообщали, что на медиафасаде «Екатеринбург Арены» появились огромные хештеги в поддержку военной спецоперации на Украине: там были надписи «Своих не бросаем Z», «Русская весна Z» и «За президента Z».


Знак Z (зэт) стал одним из символов военного конфликта на Украине. Его наносят на российскую военную технику. По словам военных экспертов, знак указывает на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Напомним, 24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли.

Мы освещаем в режиме онлайн всё происходящее.

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