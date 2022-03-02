«Всё, что в земле, — отечественное»: СГК объяснила, почему санкции не повлияют на ремонт теплосетей в Новосибирске

В СГК рассказали, как повлияют новые западные санкции, а также курс валют на ремонт теплосетей в Новосибирске. По их информации, серьезных проблем с поставками и работами не будет.
— Здесь импортозамещения быть не может. Всё, что там, в земле, — отечественное, родное. Всё уже закупили и контрактовались. Десятка тысяч тонн проката трубы — челябинские и другие заводы работают по контрактам поставят. Слышал, что якобы могут возникнуть проблемы с песком и щебнем не по цене, а по объемам. Отправляем на север много. Здесь вопрос в том числе к власти, — объяснил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
Он добавил, что бюджеты также сформированы.
— Бюджеты сверстаны, деньги тоже куплены — это же товары. Мы зарплату не в долларах получаем, и с подрядчиками в рублях рассчитываемся. Все риски отхеджируются (хеджирование — страхование финансовых рисков. — Прим. ред.), — уверен Андрей Колмаков.
Сегодня стало известно, что СГК уже приступает к ремонтам теплотрасс в Новосибирске. Опубликован список улиц и инвестиций на 2022 год.
В начале февраля стало известно, что в Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла