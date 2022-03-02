«Всё, что в земле, — отечественное»: СГК объяснила, почему санкции не повлияют на ремонт теплосетей в Новосибирске

В СГК рассказали, как повлияют новые западные санкции, а также курс валют на ремонт теплосетей в Новосибирске. По их информации, серьезных проблем с поставками и работами не будет.



— Здесь импортозамещения быть не может. Всё, что там, в земле, — отечественное, родное. Всё уже закупили и контрактовались. Десятка тысяч тонн проката трубы — челябинские и другие заводы работают по контрактам поставят. Слышал, что якобы могут возникнуть проблемы с песком и щебнем не по цене, а по объемам. Отправляем на север много. Здесь вопрос в том числе к власти, — объяснил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.