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«Всё, что в земле, — отечественное»: СГК объяснила, почему санкции не повлияют на ремонт теплосетей в Новосибирске

Контракты на работы уже заключены

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Бюджеты компании уже сформировали

Бюджеты компании уже сформировали

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В СГК рассказали, как повлияют новые западные санкции, а также курс валют на ремонт теплосетей в Новосибирске. По их информации, серьезных проблем с поставками и работами не будет.

— Здесь импортозамещения быть не может. Всё, что там, в земле, — отечественное, родное. Всё уже закупили и контрактовались. Десятка тысяч тонн проката трубы — челябинские и другие заводы работают по контрактам поставят. Слышал, что якобы могут возникнуть проблемы с песком и щебнем не по цене, а по объемам. Отправляем на север много. Здесь вопрос в том числе к власти, — объяснил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он добавил, что бюджеты также сформированы.

— Бюджеты сверстаны, деньги тоже куплены — это же товары. Мы зарплату не в долларах получаем, и с подрядчиками в рублях рассчитываемся. Все риски отхеджируются (хеджирование — страхование финансовых рисков. — Прим. ред.), — уверен Андрей Колмаков.

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Сегодня стало известно, что СГК уже приступает к ремонтам теплотрасс в Новосибирске. Опубликован список улиц и инвестиций на 2022 год.

В начале февраля стало известно, что в Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла 11 лет назад.

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