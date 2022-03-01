«Продолжаем воспитывать резерв»: министр спорта НСО отреагировал на отмену чемпионата мира по волейболу

Министр спорта Сергей Ахапов прокомментировал заявление Международной федерации волейбола, перенесшей чемпионат мира по волейболу из России. Одним из принимающих соревнования городов должен был стать Новосибирск.
— Вследствие последних событий и санкций по спортивным моментам, а также судя по рекомендациям Международного олимпийского комитета, мы, конечно, предполагали, что и Международная федерация волейбола примет решение о непроведении чемпионата в 10 российских городах. Поэтому мы продолжаем воспитывать наш резерв и проводить те мероприятия, которые мы позиционируем как подготовительные к чемпионату мира. Но да, чемпионат по волейболу не состоится, — заявил Сергей Ахапов.
Сейчас, по его словам, упор будет делаться на набор детей на эти виды спорта, которые он назвал «традиционными» для Новосибирской области.
— Поскольку для нас хоккей и волейбол — это базовые виды спорта и поскольку у нас есть огромное количество болельщиков и тех, кто занимается этими традиционными видами спорта для Новосибирской области, мы будем организовывать какие-то дополнительные — как детские, так и юношеские — спортивные соревнования по этим видам спорта. Мы постараемся, чтобы были еще большие наборы в эти спортивные дисциплины, так как у нас создана прекрасная инфраструктура. То есть мотивов для занятия этими видами спорта у нас очень много, и самое главное — есть много возможностей. Ну а так, санкции санкциями, но надеемся, что в ближайшее время всё закончится и у наших ребят появится возможность проявить себя на самых высоких соревнованиях, — добавил министр.
Ранее стало известно о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирска и Омска.