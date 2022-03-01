«Продолжаем воспитывать резерв»: министр спорта НСО отреагировал на отмену чемпионата мира по волейболу

— Поскольку для нас хоккей и волейбол — это базовые виды спорта и поскольку у нас есть огромное количество болельщиков и тех, кто занимается этими традиционными видами спорта для Новосибирской области, мы будем организовывать какие-то дополнительные — как детские, так и юношеские — спортивные соревнования по этим видам спорта. Мы постараемся, чтобы были еще большие наборы в эти спортивные дисциплины, так как у нас создана прекрасная инфраструктура. То есть мотивов для занятия этими видами спорта у нас очень много, и самое главное — есть много возможностей. Ну а так, санкции санкциями, но надеемся, что в ближайшее время всё закончится и у наших ребят появится возможность проявить себя на самых высоких соревнованиях, — добавил министр.



Ранее стало известно о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирска и Омска.

