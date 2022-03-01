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«Продолжаем воспитывать резерв»: министр спорта НСО отреагировал на отмену чемпионата мира по волейболу

Решение об отмене сегодня, 1 марта, приняла Международная федерация волейбола

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Отдельные матчи чемпионата должен был принять в этом году Новосибирск

Отдельные матчи чемпионата должен был принять в этом году Новосибирск

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Министр спорта Сергей Ахапов прокомментировал заявление Международной федерации волейбола, перенесшей чемпионат мира по волейболу из России. Одним из принимающих соревнования городов должен был стать Новосибирск.

— Вследствие последних событий и санкций по спортивным моментам, а также судя по рекомендациям Международного олимпийского комитета, мы, конечно, предполагали, что и Международная федерация волейбола примет решение о непроведении чемпионата в 10 российских городах. Поэтому мы продолжаем воспитывать наш резерв и проводить те мероприятия, которые мы позиционируем как подготовительные к чемпионату мира. Но да, чемпионат по волейболу не состоится, — заявил Сергей Ахапов.

Сейчас, по его словам, упор будет делаться на набор детей на эти виды спорта, которые он назвал «традиционными» для Новосибирской области.

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— Поскольку для нас хоккей и волейбол — это базовые виды спорта и поскольку у нас есть огромное количество болельщиков и тех, кто занимается этими традиционными видами спорта для Новосибирской области, мы будем организовывать какие-то дополнительные — как детские, так и юношеские — спортивные соревнования по этим видам спорта. Мы постараемся, чтобы были еще большие наборы в эти спортивные дисциплины, так как у нас создана прекрасная инфраструктура. То есть мотивов для занятия этими видами спорта у нас очень много, и самое главное — есть много возможностей. Ну а так, санкции санкциями, но надеемся, что в ближайшее время всё закончится и у наших ребят появится возможность проявить себя на самых высоких соревнованиях, — добавил министр.

Ранее стало известно о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирска и Омска.

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