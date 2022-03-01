Общежития и корпуса НГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

В обед 1 марта из учебных корпусов и общежитий Новосибирского государственного университета эвакуировали студентов и сотрудников вуза.
— В связи с поступившим сообщением о минировании объявляется эвакуация из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа, — сообщили в официальной группе НГУ в соцсети «ВКонтакте» в 14.30.
Дозвониться на рабочий телефон пресс-службы университета на момент публикации не удалось.
По данным Telegram канала «Ненаучный городок», на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов, проверяя помещения на наличие взрывных устройств согласно регламенту действий для таких ситуаций.
Сегодня утром в Советском районе эвакуировали гимназию № 6 «Горностай» на Полевой, 5. Уроки были отменены из-за сообщения о бомбе в учебном учреждении.
28 февраля поступили сообщения о минировании станций метро, а 26 февраля НОВАТ эвакуировали из-за сообщения о бомбе в театре.