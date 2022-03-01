Общежития и корпуса НГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

В обед 1 марта из учебных корпусов и общежитий Новосибирского государственного университета эвакуировали студентов и сотрудников вуза.



— В связи с поступившим сообщением о минировании объявляется эвакуация из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа, — сообщили в официальной группе НГУ в соцсети «ВКонтакте» в 14.30.



Дозвониться на рабочий телефон пресс-службы университета на момент публикации не удалось.

